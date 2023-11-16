فندق هايد دبي يتعاون مع كي أو 8 فيتنس لتنظيم سباق جري مجتمعي ضمن تحدي دبي 30×30 للياقة

(MENAFN
- BRANDACY) نوفمبر 2023؛ دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلن فندق هايد دبي، الوجهة المميزة لأنماط الحياة العصرية المستوحاة من الفن، عن تعاونه مع كي أو 8 فيتنس لتنظيم سباق جري مجتمعي في إطار فعاليات تحدي دبي 30×30 للياقة.
وينطلق السباق يوم السبت 18 نوفمبر الساعة 8:30 صباحاً على ضفاف قناة دبي المائية في منطقة الخليج التجاري بدبي، ويهدف إلى تعزيز نشاط سكان الإمارة وتشجيعهم على اتباع أسلوب حياة صحي بطريقة ممتعة ومسلية.
ويحصل المشاركون بعد السباق على مرطبات منعشة يقدمها الفندق لتزويدهم بالطاقة اللازمة للاستمتاع بالتجربة، ويستفيدون من حسم بنسبة 30% على جميع العلاجات المتاحة في سبا سينك موندز ضمن الفندق.
كما يقدم سبا سينك موندز في فندق هايد دبي مجموعة من العروض الحصرية التي تستمر طيلة الشهر المخصص لتحدي دبي 30×30، بما في ذلك:
• جلسة تدليك للأنسجة العميقة لمدة 60 دقيقة بسعر 600 درهم إماراتي فقط، إلى جانب الحصول على جهاز التدليك الفاخر ثيرابودي ثيراجَن ميني كهدية. وتجدر الإشارة إلى أن سعر الجهاز خارج أوقات العرض يبلغ 730 درهم إماراتي، ولذلك يمثل هذا العرض الاقتصادي المميز فرصة لا تُفوّت.
• حسم بنسبة 30% على جميع العلاجات في سبا سينك موندز التي تستخدم منتجات علامة كومفورت زون الفاخرة للعناية البشرة، إلى جانب حسم بالنسبة ذاتها على منتجات العلامة المتوفرة للبيع ضمن السبا.
ويدعو الفندق سكان الإمارة إلى المشاركة في هذا السباق الذي يهدف إلى الترويج لأنماط الحياة الصحية وأساليب الحياة الأكثر نشاطاً بما يتماشى مع أهداف مبادرة دبي 30×30.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال تشارلز كلارك، المدير العام لفندق هايد دبي: "لطالما كانت العافية جوهر فلسفتنا في هايد دبي، حيث نحرص على توفير تجارب إقامة استثنائية تعزز أساليب الحياة الصحية والنشيطة. ويسرنا التعاون مع كي أو 8 فيتنس وتأكيد التزامنا المشترك بتعزيز عافية المجتمع".
وتشتهر كي أو 8 فيتنس بما تقدمه من برامج اللياقة البدنية المبتكرة التي تتضمن تمارين شخصية مخصصة وتدريبات الحبال المطاطية الممتعة. وقد أعرب شون كلانسي، الرياضي المحترف السابق والرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في كي أو 8 فيتنس دبي، عن حماسه لهذا التعاون قائلاً: "ندرك في كي أو 8 فيتنس الدور المهم للمجتمع والتمارين الرياضية في تعزيز أنماط الحياة الصحية لدى الأفراد. وندعو الجميع لمشاركتنا في هذه الفعالية الصحية والممتعة."
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