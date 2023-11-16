"المسعود للسيارات" تطلق عروضاً حصرية على طرازات نيسان المختلفة خلال شهر نوفمبر

(MENAFN
- mslgroup) أعلنت "المسعود للسيارات"، الموزع الحصري لسيارات "نيسان" في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، عن إطلاق عروضها الترويجية لشهر نوفمبر بهدف منح العملاء تجربة شراء مريحة تعزز موثوقية عملية اقتناء السيارات.
وتقدم "المسعود للسيارات" مجموعة من الخيارات لتلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء الراغبين باقتناء سيارات السيدان المتميزة بأدائها الفائق وموثوقيتها، أو سيارات الدفع الرباعي المتينة والأنيقة. كما توفر هذه العروض خطط دفع شهرية مريحة. سيستفيد العملاء من خطة دفع شهرية بقيمة ألف و499 درهم عند اقتناء سيارة نيسان إكس-تريل الجديدة كلياً، أو يمكنهم دفع أقساط شهرية تبدأ من 1,598 درهماً إماراتياً عند عند شراء نيسان ألتيما الجديدة، أو دفع الف و594 درهم كقسط شهري لسيارة نيسان إكس-تيرا. على صعيد آخر، سيتسنى لعملاء نيسان باترول فرصة الاستمتاع بالأداء الفائق لـ"بطل الدروب"مع خطة شهرية بقيمة ألفين و999 درهماً إماراتياً، مع إماكنية الاستفادة من خطط الدفع المؤجل التي تبدأ عام 2024.
وتسري عروض شهر نوفمبر على سيارات نيسان في جميع صالات عرض المسعود للسيارات في إمارة أبوظبي حتى تاريخ 8 ديسمبر 2023. للمزيد من المعلومات والتعرف على تجربة اقتناء السيارات التي تفضلونها، يرجى زيارة الرابط:
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