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بدء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى بالعاصمة الادارية

11/16/2023 4:36:53 AM
(MENAFN- Youm7) ترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية لمناقشة عددمن الملفات المختلفة.



وشهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاق إطاري مُلزم لتصنيع السيارات في مصر، وذلك بين الحكومة المصرية ممثلة فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة التابع لوزارة المالية ووحدة صناعة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وشركة "جلوبال أوتو" المستثمرة في مجال تجميع السيارات في مصر.


















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