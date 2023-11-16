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وزارة الصحة: فحص 15 ألف مواطن فى مركز السكر بڤاكسيرا خلال العام الجارى

11/16/2023 4:36:53 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية لـ15 ألف مواطن بمركز السكر بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «ڤاكسيرا» خلال العام الجارى بالتزامن مع اليوم العالمي لمرض السكر.



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مركز السكر بشركة ڤاكسيرا يقدم كافة الخدمات الطبية الخاصة بمرض السكر من قياس السكر والضغط والتحاليل الروتينية الخاصة بمرض السكر بالإضافة إلى خدمات الإحالة للعيادات والمستشفيات المتخصصة في الرمد، أو الكلى، أو القلب، أو الأوعية الدموية
في حالة وجود مضاعفات نتيجة مرض السكر.



وأشار حسام عبد الغفار، إلى أن المركز يوفر خدمات صرف علاج السكر على نفقة الدولة، حيث يتم متابعة 1500 مريض شهرياً من خلال أطباء متخصصين في السكر والغدد الصماء.



ومن جانبة أكد الدكتور شريف الفيل العضو المنتدب للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، على المتابعة الدورية للمرضى المترددين على مركز السكر،
لتفادى حدوث مضاعفات مثل أمراض القلب والفشل الكلوى وإقامة ندوات تثقيفية عن مرض السكر وطرق التغذية السلمية داخل المركز.



وأضافت الدكتورة رحاب خليل ميدان مدير مركز السكر بڤاكسيرا، أن المركز يقدم خدمات المتابعة للأطفال الذين يعانون من مشاكل بالغدة النخامية وقصر القامة وتأخر البلوغ أوالبلوغ المبكر ومشاكل الغدة الدرقية والسلس البولي ، مؤكدةً على وجود نظام للمتابعة والإحالة
للعيادات والمستشفيات لضمان تقديم أفضل الحدمات الطبية.


















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