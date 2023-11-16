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تفاصيل استجابة الرئيس السيسى لطفل فلسطينى مصاب.. والتوجيه بعلاجه

11/16/2023 4:36:53 AM
(MENAFN- Youm7) ناشد طفل فلسطيني مصاب جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، المسؤولين المصريين بعلاجه جراء إصابة خطيرة تعرضت له قدميه، معربا عن تخوفه من تطور حالته الصحية ما يضطر الأطباء إلى بترها.

وقال الطفل في فيديو انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي: " احكو شيء ..خسارة عليها "رجلي" هي كل شيء مائة المائة.. لماذا تقطعوا لي رجلى؟ اصنعوا لى عظمة .. خلوني امشي زى الأول".

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة استقبال طفل فلسطيني مصاب يواجه خطر الموت في معبر رفح وتوفير كافة الرعاية الطبية له بأحد المستشفيات المصرية.








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