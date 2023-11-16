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القاهرة الإخبارية: إصابة 5 إسرائيليين فى تبادل إطلاق نار قرب بيت لحم

11/16/2023 4:36:52 AM
(MENAFN- Youm7) أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلا عن إعلام إسرائيلي، بإصابة 5 إسرائيليين، إحداها حرجة في عملية إطلاق نار على حاجز الأنفاق قرب بيت لحم .


كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن قبل قليل تنفيذ ضربة جوية على منزل
إسماعيل هنية
رئيس حركة حماس.











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