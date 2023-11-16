القاهرة الإخبارية: إصابة 5 إسرائيليين فى تبادل إطلاق نار قرب بيت لحم

القاهرة الإخبارية: إصابة 5 إسرائيليين فى تبادل إطلاق نار قرب بيت لحم
التاريخ
11/16/2023 4:36:52 AM
(MENAFN
- Youm7) أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلا عن إعلام إسرائيلي، بإصابة 5 إسرائيليين، إحداها حرجة في عملية إطلاق نار على حاجز الأنفاق قرب بيت لحم .
كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن قبل قليل تنفيذ ضربة جوية على منزل
إسماعيل هنية
رئيس حركة حماس.
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