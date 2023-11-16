إصابة 5 إسرائيليين فى هجوم عند نقطة تفتيش جنوب مدينة القدس

MENAFN - Youm7) قالت صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن خمسة أشخاص أصيبوا فى هجوم صباح اليوم عند نقطة تفتيش على طريق النفق جنوب مدينة القدس .

ونسبت الصحيفة إلى "نجمة داود" الحمراء قولها: إن أحد المُصابين الخمسة حالته حرجة، جراء الهجوم، الذي نفذته مجموعة مكونة من ثلاثة أشخاص، وتم القضاء عليهم حسب تعبير الصحيفة.



وقالت الصحيفة إنه تم غلق جميع الطرق المحيطة بموقع الهجوم، وسط انتشار عسكري كثيف.



وفى وقت سابق، شنت الطائرات الحربية للاحتلال الإسرائيلي، ومدفعيته، فجر اليوم الخميس، سلسلة غارات على مُخيم "النصيرات" وسط قطاع غزة، والمناطق الشمالية لمدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق القنابل الضوئية.

وأفادت مصادر طبية وشهود عيان، بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلين في مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من الأشخاص. وأضافت المصادر أن غارات كثيفة تشنها طائرات الاحتلال في "بيت لاهيا" ومحيط المستشفى "الاندونيسي" شمال قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق القنابل الضوئية.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصف مناطق متفرقة من أحياء مدينة غزة، خاصة حي الرمال، في ظل مُحاصرتها المدينة ومنع حركة الأشخاص وسيارات الإسعاف.

وقصفت آلة الحرب الإسرائيلية محيط محطة الوسطى للبترول التي تضم عشرات النازحين؛ ما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من الأشخاص.

وقالت المصادر إنه لم يتسن إحصاء العدد الدقيق للأشخاص الذين استشهدوا وجرحوا جراء القصف في ضوء انقطاع الاتصالات والكهرباء في العديد من المناطق، وانهيار الدفاع المدني والقطاع الطبي.









