السعودية تدين اقتحام قوات الاحتلال مستشفى الشفاء وقصف محيط الميدانى الأردنى

MENAFN - Youm7) أدانت المملكة العربية السعودية، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى، مستشفى الشفاء الطبى، وقصف محيط المستشفى الميدانى الأردنى فى قطاع غزة المحاصر، والذى يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولى الإنسانى والأعراف والمواثيق الدولية كافة، واستهداف صريح للمدنيين والطواقم الطبية.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية - في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن المملكة تؤكد ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء هذه الانتهاكات المستمرة والممارسات الوحشية وغير الإنسانية لقوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الأطفال والنساء والمدنيين والمنشآت الصحية والطواقم الإغاثية.

وعلى صعيد متصل، رحبت المملكة العربية السعودية بصدور قرار مجلس الأمن، والذي يلزم أطراف النزاع بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، ويدعو إلى تكرار اعتماد هدنة إنسانية تستمر عدة أيام لإغاثة المدنيين وإنقاذ الأطفال الذين يتحملون العبء الأكبر جراء الاعتداء المستمر على غزة.

وأفادت الوكالة السعودية، بأن هذه الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح لتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته ووقف العمليات العسكرية ومحاسبة قوات الاحتلال على انتهاكاتها الصارخة لجميع المعايير القانونية والإنسانية.









