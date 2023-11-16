Thursday, 16 November 2023 08:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جامعة حلوان تنظم بطولة خماسية لكرة القدم لتشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية

11/16/2023 4:36:48 AM
(MENAFN- Youm7) تنظم إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان ، دورة خماسيات كرة القدم لطلاب وطالبات كليات الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



يأتى ذلك فى إطار دور الجامعة في الاهتمام بالأنشطة الطلابية وأهميتها في بناء وعي الطالب، من خلال تشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية الجماعية التي تعزز روح الفريق وتنمي مهارات التواصل والتعاون بين الطلاب.



وتضم المجموعة الأولى كليات (تربية رياضية الهرم 1 - تجارة 4 - آداب 2 - تعليم صناعي 1 - فنون جميلة 1 - خدمة 2) ، والمجموعة الثانية (تربية رياضية الهرم 2 - آداب 1 – علوم 2 - طب 1 - هندسة المطرية 1 - سياحة 1) ، والمجموعة الثالثة (تجارة 2 - آداب 3 - هندسة حلوان 1 - طب 2 - هندسة مطرية 2 - خدمة 1) ، والمجموعة الرابعة (تجارة 3 - هندسة حلوان 2 - حقوق 1 - صيدلة 2 - اقتصاد 1) ، والمجموعة الخامسة (تربية رياضية الهرم 3 - علوم 1 - تعليم صناعي 2 - سياحة 2 - اقتصاد 2 - خدمة 3) ، والمجموعة السادسة (تجارة 1 - آداب 4 - حاسبات - طب 3 - صيدلة 1 - تربية فنية).



وتُقام هذه الدورة في الملاعب المفتوحة بالجامعة في تمام الساعة التاسعة صباحًا، فى الفترة من 15 نوفمبر حتى 15 ديسمبر 2023.



وتُقام الدورة بإشراف الأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والكابتن أيمن عبد العزيز مدير الإدارة.












MENAFN16112023000132011024ID1107437125

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث