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توصيات عاجلة من الزراعة لـ 15 محصولا.. تعرف عليها

11/16/2023 4:36:48 AM
(MENAFN- Youm7) بدأ الأسبوع الثانى من شهر "هاتور" ثالث الشهور في التقويم المصري أو القبطي واسم الشهر مشتق من حتحور رمز الجمال والحب لدى قدماء المصريين وهاتور هو أبو الذهب المنثور أي "القمح"، وقالوا فى الأمثال " إن فاتك زرع هاتور أصبر لما السنة تدور".



وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التوصيات السريعة والعاجلة التى أعدها الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للأسبوع الثاني من "هاتور" :



1- القمح : استخدم سلفات نشادر او نترات نشادر بمعدل 1.5 شيكارة للفدان كجرعة تنشيطية مع الزراعة هام جداً
- مع عد تأخير رية التشتية عن 20 -25 يوم ويجب اضافة 10 لتر حامض فسفوريك او 3-4 كجم ماب لزيادة تنشيط الجذور ودفع النباتات للتفريع.



2 الفول: العناية بالفسفور في المراحل الأولى والاستعداد التام لإصابات التبقعات التى سوف تزيد مع الرطوبة العالية مع فحص النباتات جيدا لوجود حشرات المن والندوة العسلية وعند تواجد أكثر من 4 حشرة علي الوريقة يتم الرش فورا بأحد المبيدات للثاقبة الماصة، بعدها يتم تكثيف إضافة البوتاسيوم في صورة نترات او سترات لزيادة معدلات التزهير في مرحلة لاحقة.



3- البنجر: توقف إضافة أي أزوت بعد 90 يوم وبداية إضافة البوتاسيوم حتى عمر 130-140 يوم مع الاستعداد تماماً لظهور التبقع السركسبوري وضروري جدا الرش الوقائي بأكروبات النحاس بالتبادل مع مبيد اوبص .



4- البطاطس الشتوي: عدم إضافة أى منظمات نمو للبطاطس بعد 90 يوم حتى لا يحدث تشقق للدرنات فقط البوتاسيوم في صورة نترات او سترات بمعدل 1.5 كجم للفدان رشاً مع 30 سم سيتوكينين 4% مع الرش الوقائي ضد الندوة المبكرة بالمواد الفعالة مفينوكسام وميتالكسيل بالتبادل مع ازوكسي ستروبين.



5- البطاطس الصيفي: لا تزرع مبكراً حتى لو كانت الأرض جاهزة مع عدم الزراعة في أرض ما زالت بها نسبة رطوبة عالية وممنوع استخدام اليوريا في الدفعة الأولي من التسميد يفضل أن تكون سلفات نشادر أو
نترات نشادر.



6- الفاصوليا الشتوي : من المهم الا تزيد كمية المياه حتى لا تزيد الرطوبة وتحدث مشكلة اللفحة الهالية او العفن الابيض على القرون .



7- الفراولة: ممنوع الرش بالاحماض الامينية تماما لأن هذه فترة العفن الرمادي وخاصة في الأجواء الباردة
وزيادة الندي مع الاهتمام بعالي الفسفور.



8-البسلة: عدم رش اي نحاسيات أثناء التزهير والعقد .



9- البصل المقور او السبيعني: أفضل ميعاد لاستخدام البورون رشاً علي الأوراق يكون قبل حصاد التقليع بحوالي 20 يوم على الأكثر ، ويمكن رشه بمعدل 1.5 سم لكل لتر مياه ويمكن خلطه مع مركب الكي تي اي KTS بمعدل لتر للفدان .



10- البصل الفتيل: ضرورة تطهير ارض المشتل
قبل الزراعة وخاصة في الأراضي اللى ظهر فيها العفن الأحمر .



11-الثوم: تخفيف نسبة الرطوبة تحت النباتات وتطويل الفترة بين الريات ومعالجة ظهور اصفرار اطراف الاوراق وهو في الغالب نقص بوتاسيوم وماغنسيوم بسبب توقف الجذور عن امتصاصهما لبداية انكسار الحرارة ليلاً وزيادة فرق حرارة الليل والنهار
او تشبع التربة بالمياه وفحص النباتات جيدا لذبابة البصل الكبري وعدم الاستعجال فى رش الكالسيوم بورون واستخدام البوتاسيوم فوسفيت والماغنسيوم فوسفيت.



12- الطماطم المكشوفة "عروة الصعيد": الحذر كل الحذر من البياض الدقيقي والندوة المبكرة على الأوراق والثمار
و ضرورى التعامل بالكالسيوم فوسفيت بالتبادل مع سترات بوتاسيوم
.



13- الخضر الشتوية فلفل وباذنجان : تكثيف اضافة البوتاسيوم والماغنسيوم و الفحص لحشرات تربس الازهار في إزهار النباتات وخاصة تحت الصوب .



14- الكمون والكزبرة والكراوية والشمر : عدم زيادة المياه خلال الرية الأولى مع الاعتناء باضافة المطهرات الفطرية مع الري ضد أعفان الجذور زي الكاربندازيم مع التوبسين.



15- البرسيم: عدم تأخير الحشة الحالية والتخلص من الوش الحالى و إضافة حامض فسفوريك مع الرية القادمة 10 لتر.
















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