الأوقاف: عقد مقرأة كبار القراء بمسجد الإمام الحسين السبت القادم

MENAFN - Youm7) أعلنت وزارة الأوقا ، عقد مقرأة كبار القراء برواية ورش عن نافع المدني من طريق الشاطبية السبت 18 نوفمبر 2023م برئاسة الدكتور عبد الكريم صالح وعضوية كل من القارئ الشيخ طه النعمانى والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغى والقارئ الشيخ محمد فتح الله بيبرس والقارئ الشيخ محمود الصعيدي والقارئ الشيخ محمود حسن والقارئ الشيخ شريف عبد المنعم والقارئ الشيخ ماهر الفرماوي والقارئ الشيخ كارم الحريري والقارئ الشيخ أحمد مكي والقارئ الشيخ أحمد عبد الهادي، والتلاوة من قوله تعالى: ﴿✷ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ﴾ [ص: 21]

كما تواصل وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية عقد مجالسها العلمية، حيث يعقد مجلس الحديث السابع والعشرين لاستكمال قراءة وشرح أحاديث كتاب: "الموطأ" للإمام مالك بن أنس (رحمه الله)، بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، على يد كبار علماء الحديث الشريف بجامعة الأزهر، وهم :

1- الدكتور أحمد معبد عبد الكريم - عضو هيئة كبار العلماء . 2- محمد نصر الدسوقي اللبان - أستاذ الحديث وعلومه . 3- الدكتور محمد عبدالفتاح الدسوقي - أستاذ الحديث وعلومه المساعد . 4 - الدكتور أحمد رزق درويش -أستاذ الحديث وعلومه المساعد .وذلك يوم الأحد القادم عقب صلاة العصر مباشرة، وسيتم منح شهادة سماع للمواظبين على حضور المجلس من الأئمة والواعظات من واقع تسجيل أسماء الحاضرين الراغبين في الحصول على شهادة سماع.