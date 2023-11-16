بايدن: أبلغت نتنياهو أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب فى غزة

(MENAFN
- Youm7) قال الرئيس الأمريكى، جو بايدن، اليوم الخميس، إنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلى بينيامين نتنياهو، أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع الإسرائيلى الفلسطينى.
وأضاف بايدن، في مؤتمر صحفي، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، أنه "أبلغ نتنياهو أنه سيكون من الخطأ احتلال غزة"، لافتا إلى أنه "يبذل كل ما في وسعه لتحرير الرهائن لدى الفصائل الفلسطينية ولكن هذا لا يعنى إرسال الجيش الأمريكي".
وأشار بايدن إلى أنه لا يعرف إلى متى سيستمر الحرب في غزة ، موضحا أن العملية الإسرائيلية ستتوقف عندما لا تعود الفصائل الفلسطينية قادرة على القيام بمثل ما فعلته في السابع من أكتوبر الماضي.
وأبدى الرئيس الأمريكي تفاؤلا في شأن إمكانية توصل إسرائيل والفصائل الفلسطينية إلى اتفاق حول إطلاق سراح الرهائن.
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