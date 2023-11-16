بايدن: أبلغت نتنياهو أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب فى غزة

MENAFN - Youm7) قال الرئيس الأمريكى، جو بايدن، اليوم الخميس، إنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلى بينيامين نتنياهو، أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع الإسرائيلى الفلسطينى.

وأضاف بايدن، في مؤتمر صحفي، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، أنه "أبلغ نتنياهو أنه سيكون من الخطأ احتلال غزة"، لافتا إلى أنه "يبذل كل ما في وسعه لتحرير الرهائن لدى الفصائل الفلسطينية ولكن هذا لا يعنى إرسال الجيش الأمريكي".

وأشار بايدن إلى أنه لا يعرف إلى متى سيستمر الحرب في غزة ، موضحا أن العملية الإسرائيلية ستتوقف عندما لا تعود الفصائل الفلسطينية قادرة على القيام بمثل ما فعلته في السابع من أكتوبر الماضي.

وأبدى الرئيس الأمريكي تفاؤلا في شأن إمكانية توصل إسرائيل والفصائل الفلسطينية إلى اتفاق حول إطلاق سراح الرهائن.







