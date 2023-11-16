الفاتيكان يحظر انضمام الكاثوليك إلى الحركة الماسونية.. تفاصيل

MENAFN - Youm7) أعلن الفاتيكان ، حظرًا على تحول المسيحيين الكاثوليك إلى الماسونية، وهي جمعية سرية عمرها قرون، وتنظر إليها الكنيسة الكاثوليكية بعداء منذ فترة طويلة، ويقدر عدد أعضائها العالمي بما يصل إلى ستة ملايين.

ومن جهته قال المكتب العقائدي بالفاتيكان في رسالة نشرتها وسائل إعلام الفاتيكان، "العضوية النشطة في الماسونية من قبل أي عضو في الكنيسة محظورة، بسبب عدم التوافق بين العقيدة الكاثوليكية والماسونية"، وفقا لما نشره موقع وكالة رويترز.

وأصدرت دائرة عقيدة الإيمان، رأيها بتاريخ 13 نوفمبر الماضى، ووقعه البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، ورأس الكنيسة الكاثوليكية، ردا على أسقف من الفلبين أعرب عن انزعاجه من العدد المتزايد للكاثوليك المنضمين للماسونية، في بلاده.

واستشهدت الرسالة الخاصة بالماسونيين بإعلان عام 1983، الذي وقعه البابا الراحل بنديكتوس السادس عشر، الذي كان في ذلك الوقت رئيس عقيدة الفاتيكان، ينص على أن "الكاثوليك المنضمين للجمعيات الماسونية هم في حالة خطيئة جسيمة، وقد يحرمون من ممارسة سر التناول المقدس".

والمحافل الماسونية عادة ما تكون مجتمعات للذكور فقط، وترتبط برموز وطقوس غامضة، كما تم ربطهم في بعض الأحيان بنظريات المؤامرة، والتي غالبا ما تفترض دور كبير للماسونية للأحداث على الساحة الدولية.

ووفقًا للمحفل الكبير المتحد في إنجلترا، فإن الماسونية الحديثة "هي واحدة من أقدم المنظمات الاجتماعية والخيرية في العالم"، وهي متجذرة في تقاليد البنائين في العصور الوسطى.

وتقول المجموعة إن لديها 180 ألف عضو من الذكور، بالإضافة إلى محفلين موازيين للنساء في إنجلترا يضمان 5000 عضو آخر، وتقدر عضوية الماسونية العالمية بنحو ستة ملايين.

والجمعية، تدرج زوج الملكة إليزابيث الراحلة، الأمير فيليب دوق إدنبرة الراحل، ورئيس الوزراء السابق ونستون تشرشل، والممثل الراحل بيتر سيلرز، ومدرب كرة القدم الإنجليزي السابق ألف رامزي، والمؤلفين روديارد كيبلينج وآرثر كونان دويل، باعتبارهم ماسونيين مشهورين من الماضي.