الصفقات التجارية للاتحاد الأوروبى لعام 2022 تجاوزت 2 تريليون يورو لأول مرة

MENAFN - Youm7) أعلن الاتحاد الأوروبى أن قيمة صفقاته التجارية لعام 2022 مع شركائه العالميين تجاوزت لأول مرة مبلغ 2 تريليون يورو، وذلك وفقًا للتقرير السنوى الثالث حول تنفيذ وإنفاذ السياسة التجارية للاتحاد الأوروبى الذى نُشر اليوم الخميس.

وجاء في التقرير الذي نشرته المفوضية الأوروبية، عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة، أن التجارة مع أكبر 20 شريكًا في اتفاقيات التجارة الحرة نمت بما يقرب من 30% في المتوسط عام 2022. كما قامت المفوضية، بالعمل مع الدول الأعضاء وشركات الاتحاد الأوروبي، بكسر أكثر من 30 حاجزًا أمام التجارة في 19 دولة. وساعدت معالجة هذه الحواجز على مدى السنوات الخمس الماضية في إطلاق 7 مليارات يورو من صادرات الاتحاد الأوروبي في عام 2022 وحده. كما وفرت اتفاقياتنا حماية أقوى للبيئة وحقوق العمل.

وأضاف التقرير أن الاتحاد الأوروبي يمتلك أكبر شبكة من الاتفاقيات التجارية في العالم، حيث تضم 74 دولة، وهو ما يمثل 44% من إجمالي تجارة الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2022، تجاوزت التجارة بين الاتحاد الأوروبي وشركائه في الاتفاقية التجارية (باستثناء منتجات الطاقة) تجارة الاتحاد الأوروبي مع جميع الشركاء الآخرين. وقد ساعدت هذه الصفقات في دعم التجارة والاستثمار في بيئة أعمال عالمية صعبة تتسم بتحديات جيوسياسية متنامية، مثل العدوان الروسي على أوكرانيا.



وواصلت الاتفاقيات التجارية تحقيق النمو الاقتصادي وسلاسل التوريد الأكثر مرونة، من خلال عدة قنوات من بين ذلك فتح فرص تصدير جديدة للمنتجين والمزارعين في الاتحاد الأوروبي: على سبيل المثال، بموجب الاتفاقيات التجارية المعنية، زادت صادرات الاتحاد الأوروبي من الأدوية إلى فيتنام بنسبة 152%، والسيارات وقطع الغيار إلى كوريا الجنوبية بنسبة 217%، وزادت صادرات الاتحاد الأوروبي من اللحوم إلى كندا بنسبة 136%. وارتفعت صادرات خدمات الاتحاد الأوروبي إلى كندا بنسبة 54%. كما تدعم تجارة الاتحاد الأوروبي 670 ألف شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في الاتحاد الأوروبي تقوم بالتصدير إلى دول ثالثة.

كذلك، جعل الصادرات أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية ففي عام 2022، ارتفعت صادرات الاتحاد الأوروبي من السلع الخاضعة للعقوبات إلى الشركاء المُفضلين بمقدار 174 مليار يورو، وهو ما يعوض إلى حد كبير خسارة الصادرات إلى روسيا البالغة 27 مليار يورو. وتأمين الوصول إلى المدخلات المهمة وتقليل الاعتماد المفرط على دولة واحدة: ففي السنوات الخمس الأولى من الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وكندا، ارتفعت واردات الاتحاد الأوروبي من المواد الخام الحيوية من كندا بنسبة 56%، مقارنة بنمو قدره 25% فقط، ما ساهم في استراتيجية الاتحاد الأوروبي للتنويع بعيدًا عن روسيا. كما تعتبر المواد الخام الحيوية ضرورية للتحولات الخضراء والرقمية لاقتصاد الاتحاد الأوروبي.. حسب التقرير.

إلى جانب ذلك، كشف التقرير أن المفوضية الأوروبية تمكنت في 2022 من إزالة 31 حاجزًا تجاريًا في 19 دولة شريكة، مما ساعد على تعزيز صادرات الاتحاد الأوروبي في قطاعات مهمة مثل الأغذية الزراعية والأدوية والصحة والجمال. ومن بين الأمثلة على ذلك قيام الولايات المتحدة بتعديل الحواجز القائمة منذ فترة طويلة أمام استيراد منتجات الأغنام والماعز من أوروبا.



