إصابات واعتقالات فى مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين مؤيدين للفلسطينيين أمام الكابيتول

MENAFN - Youm7) أكدت شرطة الكابيتول، وقوع إصابات واعتقالات خلال تظاهر عشرات المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين خارج المقر الرئيسى للحزب الديمقراطى فى واشنطن، ما أضطر إلى إغلاق مكاتب قريبة للكونجرس.

وذكرت شرطة الكابيتول ، على موقع التواصل الاجتماعي "أكس" تويتر سابقا، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس، أنه يعمل عناصرها على ضبط نحو 150 شخصا يتظاهرون بشكل غير مشروع وعنيف قرب مقر حزب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مشيرة إلى أن عناصرها عمدوا إلى تنفيذ اعتقالات في أوساط المحتجين، وأن ستة من أفراد قوات الأمن تلقوا العلاج بسبب جروح طفيفة وكدمات .. وقامت الشرطة بإجلاء عدد من المشرعين المنتخبين الذين كانوا يتواجدون في مقر الحزب الديمقراطي .

وطالب المتظاهرون بوقف إطلاق النار في غزة فورا ووضع حد للعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد القطاع المحاصر في أعقاب الهجوم غير المسبوق الذي شنته الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي.

ونظمت الاحتجاج ثلاث جماعات مؤيدة للسلام وجرى في منطقة قريبة من مبنى الكابيتول، مقر الكونجرس الأمريكي.

وقال مشرعون كانوا داخل مبنى اللجنة الوطنية الديمقراطية، إن الشرطة قامت بإجلائهم من المنطقة.

واستخدمت الشرطة رذاذ الفلفل وأطلقت مقذوفات لتفريق المحتجين، وكتبت على وسائل التواصل الاجتماعي اعتقال شخص بتهمة الاعتداء على شرطي، رفض المنظمون الاتهامات بأن المتظاهرين كانوا عنيفين.



