البرلمان البريطانى يصوت ضد وقف إطلاق النار فى غزة

MENAFN - Youm7) صوت البرلمان البريطاني مساء أمس الأربعاء ضد قرار لوقف اطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل فيه العدوان الإسرائيلي يومه الثاني والأربعين بينما اندلعت مظاهرات خارج البرلمان ترفض هذا الموقف الذي اتخذه النواب.

ووفقا لصحيفة الإندبندنت، مشروع القرار الذى كان مطروحا أمام البرلمان البريطاني يدعو إلى وقف إطلاق نار فورى وعاجل في قطاع غزة، وصوت 293 عضوا في البرلمان ضد القرار بينما أيده 125 نائبا فقط.

وكان حزب المحافظين الحاكم برئاسة رئيس الوزراء ريشي سوناك أبرز المعارضين للقرار، وكذلك قيادة حزب العمال المعارض برئاسة السير كير ستارمر الذى اتخذ موقف داعم لإسرائيل منذ بداية الحرب في غزة.

أشارت الصحيفة انه قبل التصويت العام في البرلمان، عارضت غالبية أعضاء حزب العمال في مجلس العموم مشروع القرار، لأن الحزب يعتقد أن وقف إطلاق النار سيلحق الضرر بـ"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، واكتفى بالدعوة إلى هدنة إنسانية.

واجه زعيم حزب العمال السير كير ستارمر مجموعة من الاستقالات في الحزب، احتجاجا على موقفه من الحرب على غزة، ووصف الأمر في الإعلام البريطانية بتمرد داخل حزب العمال، وقدم 8 من أعضاء الحزب البارزين استقالاتهم احتجاجا.

يذكر أن حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تبنت موقف داعم لتل ابيب منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي ولم يغير سوناك موقفه على الرغم من الاحتجاجات الضخمة التي شهدتها المملكة المتحدة رفضا للحرب.















