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شوبير يوضح حقيقة تلقى على معلول عروضا قطرية ورحيله عن الأهلى

11/16/2023 4:36:41 AM
(MENAFN- Youm7) كشف الإعلامى أحمد شوبير حقيقة الحديث عن وجود عروض تخص الدولى التونسى على معلول لاعب الأهلى، وإمكانية رحيله عن القلعة الحمراء سواء فى يناير المقبل أو بنهاية الموسم الحالى.

قال شوبير خلال تصريحات لبرنامج الإذاعى "مع شوبير" على راديون أون تايم سبورت: "الأهلى لم يقرر شيئا بخصوص علي معلول وهو مُقدر بشكل كبير من جانب مسئولى القلعة الحمراء مع عمرو السولية، ومعلول ليس لديه عروض قطرية كما تردد وهذا الأمر لم يحدث".

وتابع: "كولر لم يتحدث في هذا الأمر، وليس منطقيا أن يتحدث كولر في هذا الأمر بعد مرور 6 مباريات فقط، وهذا الأمر لم يحدث من قريب أو من بعيد".

وأضاف: "معلول تحديدا تلاقيه في السما وبعد كده الناس تقطع وتخبط وليه ما نحترمش الناس وما نقدرش الناس، وما فيش حاجة عن تمديد العقود إلا بعد كأس العالم للأندية".







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