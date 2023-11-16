الاتحاد السكندرى: أحمد الشيخ يعود للتدريبات خلال يومين

MENAFN - Youm7) علق محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى على مصير أحمد الشيخ لاعب الفريق، بعدما غاب عن المشاركة مع زعيم الثغر لفترة طويلة، بسبب الإصابة التى يعانى منها فى الركبة، وأبعدته عن المشاركة مع فريقه الجديد منذ بداية الموسم الحالى.

وأوضح مصيلحى، خلال تصريح خاص لـ"اليوم السابع": "أحمد الشيخ مصاب فى الركبة منذ فترة، واللاعب عرض نفسه على طبيب بالسعودية والذى طلب منه راحة 10 أيام قبل أن يعود للتدريبات، والراحة مر منها أسبوع أو 8 أيام وخلال يومين سيعود لتدريباته فريقه، على أن يتحدد موقفه الطبى فى وقت لاحق".

وكشف محمد مصيلحى عن العروض المقدمة بشأن الأنجولى كريستوفر مابولولو مهاجم زعيم الثغر، مشيرا إلى أنه لا يوجد عروض من أندية مصرية فى الوقت الحالى بشأن التعاقد مع اللاعب.

وأكد مصيلحى أن ناديه تلقى عروضا سعودية وقطرية خلال الفترة الماضية بشأن التعاقد مع مابولولو، رافضا الإفصاح عن هوية الأندية الراغبة في ضم اللاعب.

وعن مستقبل استمرار مابولولو مع الاتحاد السكندرى أوضح مصيلحى أن مجلس إدارة النادى لم يتخذ قرارا حتى الآن، ولا يزال الموضوع محل دراسة، ومن المنتظر أن يتم حسم مصير بقاء اللاعب فى قلعة الشاطبى خلال الأيام المقبلة.