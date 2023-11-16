استكمال منافسات دور الـ 16 ببطولة سنغافورة للاسكواش بـ 5 مباريات مصرية

MENAFN - Youm7) تختتم اليوم الخميس، منافسات دور الـ 16 ببطولة سنغافورة للاسكواش ، والتي تستمر حتى 19 نوفمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وتأتى مباريات المصريين في اليوم الثاني من منافسات دور الـ 16 كالتالي:

ـ فارس الدسوقي والانجليزي كورتس ماليك

ـ مصطفى عسل والهندي سوراف جوزال

ـ نور الطيب والماليزية سيفا سوبرمانيام

ـ زينة ميكيوي والانجليزية سارة جان بيري

ـ نور أبو المكارم والأمريكية صابرينا صبحي

وشهدت البطولة مشاركة 13 لاعباً مصرياً جاءوا كالتالي:

ويشارك في البطولة من مصر 6 لاعبين في منافسات الرجال وهم: علي فرج، يوسف إبراهيم، كريم الحمامي، فارس الدسوقي، مصطفى عسل، ويوسف سليمان.

بينما فى منافسات السيدات تشارك 7 لاعبات وهن:

نور الطيب ، سلمى هاني، روان العربي، زينة ميكوي، سلمى الطيب، نادين شاهين، نور أبو المكارم.



