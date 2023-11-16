استكمال منافسات دور الـ 16 ببطولة سنغافورة للاسكواش بـ 5 مباريات مصرية

(MENAFN
- Youm7) تختتم اليوم الخميس، منافسات دور الـ 16 ببطولة سنغافورة للاسكواش ، والتي تستمر حتى 19 نوفمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.
وتأتى مباريات المصريين في اليوم الثاني من منافسات دور الـ 16 كالتالي:
ـ فارس الدسوقي والانجليزي كورتس ماليك
ـ مصطفى عسل والهندي سوراف جوزال
ـ نور الطيب والماليزية سيفا سوبرمانيام
ـ زينة ميكيوي والانجليزية سارة جان بيري
ـ نور أبو المكارم والأمريكية صابرينا صبحي
وشهدت البطولة مشاركة 13 لاعباً مصرياً جاءوا كالتالي:
ويشارك في البطولة من مصر 6 لاعبين في منافسات الرجال وهم: علي فرج، يوسف إبراهيم، كريم الحمامي، فارس الدسوقي، مصطفى عسل، ويوسف سليمان.
بينما فى منافسات السيدات تشارك 7 لاعبات وهن:
نور الطيب ، سلمى هاني، روان العربي، زينة ميكوي، سلمى الطيب، نادين شاهين، نور أبو المكارم.
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