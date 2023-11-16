3 إيجابيات يسعى الزمالك لاستغلالها خلال التوقف الدولى

MENAFN - Youm7) يسعى معتمد جمال المدرب العام بنادى الزمالك والقائم بأعمال المدير الفنى لاستغلال العديد من الإيجابيات خلال فترة التوقف الدولى، الذى ينشغل فيها المنتخب الوطنى بمواجهتى سيراليون وجيبوتى فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويرصد "اليوم السابع" فى التقرير التالى أبرز الإيجابيات للزمالك فى فترة التوقف الدولى.





تجربة اللاعبين البدلاء ومنحهم الفرصة

يعد من أبرز الإيجابيات للزمالك

في فترة التوقف الدولى توفر الوقت لدى معتمد جمال للاطمئنان على مستوى اللاعبين البدلاء الذين لم يحصلوا على الفرصة بالشكل الأمثل طوال الفترة الماضية بسبب ضيق الوقت وضغط المباريات.

وبدأ معتمد جمال بالفعل تجربة اللاعبين البدلاء، والتى كانت أولها منح الفرصة لهم فى ودية توت عنخ آمون التى أقيمت أمس الأربعاء وانتهت بفوز الفريق الأبيض بثنائية نظيفة، من توقيع البنينى سامسون الذى كان حبيساً لدكة البدلاء طوال الفترة الماضية.





تدريب اللاعبين على خطته

تمنح فترة التوقف الدولى معتمد جمال فرصة ثمينة لتحفيظ اللاعبين خطة لعبه، خاصة أن المدرب تولى القيادة الفنية فى وقت قصير جداً خلفاً للكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، ولم يسعفه الوقت للحصول على فرصة تدريب اللاعب بالوقت الكافى، لا سيما أن الفريق مقبل على مواجهة مهمة أمام أبو سليم الليبى فى الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة

كأس الكونفدرالية الأفريقية.







ترتيب الأوراق قبل مواجهة أبو سليم الليبى بالكونفدرالية

يبحث معتمد جمال خلال فترة التوقف الدولى عن ترتيب الأوراق داخل القلعة البيضاء، خاصة تجهيز اللاعبين فى المراكز التى تعانى من نقص شديد، وعلى رأسها مركز الظهير الأيسر بعد إيقاف فتوح، وإصابة عبد الله جمعة فى الركبة، بالإضافة إلى تجهيز البدلاء فى مركز حراسة المرمى، والهجوم بعد إصابة الجزيرى وغموض موقف مصطفى شلبى الذى يعانى من الإصابة.