اجتماع فنى لمعتمد جمال مع لاعبى الزمالك بعد العودة للتدريبات غدا

MENAFN - Youm7) يستأنف فريق الزمالك بقيادة معتمد جمال تدريباته غدا الجمعة فى إطار الاستعداد للمباراة الودية المقرر لها الأحد المقبل أمام الهلال الليبى، وذلك بعد الراحة التى حصل عليها الفريق اليوم الخميس بناء على تعليمات المدير الفنى.

ويعقد معتمد جمال اجتماعا فنيا مع اللاعبين قبل مران الغد لشرح خطة الاستعداد لمباراة أبو سليم الليبى، فيما سيشرح للاعبين بعض الجمل الفنية التى سيعتمد عليها الفريق لحسم نقاط المباراة فى افتتاح مشوار الفريق بالكونفيدرالية.

ومنح معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفنى راحة للاعبين من التدريبات اليوم الخميس، عقب المباراة الودية التى خاضها الفريق أمام توت عنخ آمون، وانتهت بفوز الزمالك بثنائية دون مقابل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبى المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجارى باستاد برج العرب، فى الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقرر معتمد جمال وضع بعض اللاعبين تحت التقييم النهائي للحكم على مستواهم، وحال عدم وجود استفادة من تواجدهم داخل الفريق سيتم تسويقهم فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أو عدم التجديد للذين انتهت عقودهم.