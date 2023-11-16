(كيبك) الكويتية: حريق محدود في وحدة نزع الكبريت بمصفاة الزور ولا إصابات

(كيبك) الكويتية: حريق محدود في وحدة نزع الكبريت بمصفاة الزور ولا إصابات
التاريخ
11/16/2023 4:36:37 AM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 11 (كونا) -- أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) نشوب حريق محدود في وحدة رقم 12 - وحدة نزع الكبريت - في مصفاة الزور صباح اليوم الخميس مشيرة إلى عدم وقوع أية إصابات.
وقالت (كيبك) في بيان صحفي إن فرق الإطفاء بادرت على الفور بمكافحة الحريق تطبيقا لخطة الطوارئ في هذا الصدد. (النهاية)
خ م / ت م
MENAFN16112023000071011013ID1107437111
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.