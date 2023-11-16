Thursday, 16 November 2023 08:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


(كيبك) الكويتية: حريق محدود في وحدة نزع الكبريت بمصفاة الزور ولا إصابات

11/16/2023 4:36:37 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 11 (كونا) -- أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) نشوب حريق محدود في وحدة رقم 12 - وحدة نزع الكبريت - في مصفاة الزور صباح اليوم الخميس مشيرة إلى عدم وقوع أية إصابات.
وقالت (كيبك) في بيان صحفي إن فرق الإطفاء بادرت على الفور بمكافحة الحريق تطبيقا لخطة الطوارئ في هذا الصدد. (النهاية)

خ م / ت م




MENAFN16112023000071011013ID1107437111

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث