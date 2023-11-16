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صورة اليوم

11/16/2023 4:36:34 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يكرم أحد الفائزين بجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته

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