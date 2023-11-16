صورة اليوم

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التاريخ
11/16/2023 4:36:34 AM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يكرم أحد الفائزين بجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته
MENAFN16112023000071011013ID1107437110
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