Thursday, 16 November 2023 08:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إقلاع الطائرة الـ21 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في غزة محملة بـ40 طنا من المساعدات الإنسانية

11/16/2023 4:36:31 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 11 (كونا) -- أقلعت صباح اليوم الخميس الطائرة الـ21 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة متجهة إلى مطار العريش المصري محملة بـ40 طنا من المساعدات الإنسانية المختلفة بما فيها أربع سيارات إسعاف.
وقال نائب المدير العام للجمعية الكويتية للإغاثة عمر الثويني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل الإقلاع إن حمولة الطائرة تمت بتنظيم من (الكويتية للإغاثة) بالتعاون مع 22 جمعية خيرية كويتية ضمن حملة (فزعة لفلسطين) بغية دعم وإغاثة الأشقاء في قطاع غزة.
ولفت الثويني وهو المشرف العام على حملة (فزعة لفلسطين) إلى أهمية تضافر جهود أهل الخير والجهات الرسمية في البلاد الذي أسهم في مواصلة الجسر الجوي الكويتي بصورة عاجلة لمد الأشقاء في قطاع غزة بالمساعدات الضرورية والعاجلة.
وأضاف أن الحملة التي تتم بالتعاون مع 22 جمعية خيرية كويتية غايتها احتواء الأزمة والتخفيف من معاناة الأشقاء في قطاع غزة موضحا أن هذه الرحلة تشتمل على مواد متنوعة منها الغذائية والأجهزة والمستلزمات الطبية وكذلك أربع سيارات إسعاف بإجمالي حمولة 40 طنا.
وذكر أن ذلك يتم بالتنسيق المسبق مع الهلال الأحمر الفلسطيني بهدف سد النقص الشديد في مجالات عدة منها الإيوائية والصحة وغيرها مشيرا إلى أن المساعدات الكويتية لأهل غزة من خلال الجسر الجوي الكويتي تأتي تنفيذا للتوجيهات السامية من القيادة السياسية في البلاد وبتعاون وإشراف مثمر مع وزارت الخارجية والدفاع والشؤون الاجتماعية والعمل.
وبين أن المساعدات تأتي كذلك بالتعاون مع الجمعيات الخيرية والجهات الحكومية والمؤسسات المانحة وعطاءات المتبرعين الهادفة جميعها لتقديم الدعم الإنساني للأشقاء في قطاع غزة.
وأوضح آلية وصول المساعدات من خلال تسليمها إلى الهلال الأحمر المصري الذي يسلمها بدوره إلى الهلال الأحمر الفلسطيني ثم يتم توزيعها عبر شركاء في داخل قطاع غزة للمتضررين من اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي.
وكشف الثويني أن مساعدات الجمعيةالكويتية للإغاثة بالتعاون مع 22 جمعية خيرية حتى اليوم ضمن الجسر الجوي الكويتي تقدر بنحو 150 طنا من المواد الغذائية والطبية والإيوائية و18 سيارة إسعاف.
وأشاد بهذا الخصوص بدور الجهات الرسمية في البلاد في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين. (النهاية)

س ل م / م غ ع




MENAFN16112023000071011013ID1107437109

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث