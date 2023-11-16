(كيبك): السيطرة على حريق وحدة الكبريت في مصفاة الزور والحادث لم يؤثر على عمليات التشغيل والنقل والتصدير

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 11 (كونا) -- أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) السيطرة الكاملة على الحريق المحدود الذي نشب في وحدة رقم 12 - وحدة نزع الكبريت - في مصفاة الزور صباح اليوم الخميس.
وأكدت (كيبك) في بيان صحفي أن هذا الحادث لم يؤثر على عمليات إعادة تشغيل مصفاة الزور أو عمليات نقل الوقود منخفض الكبريت إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية أو عمليات التصدير الخارجي. (النهاية) خ م / ت م
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