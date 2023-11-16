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(كيبك): السيطرة على حريق وحدة الكبريت في مصفاة الزور والحادث لم يؤثر على عمليات التشغيل والنقل والتصدير

11/16/2023 4:36:31 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 11 (كونا) -- أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) السيطرة الكاملة على الحريق المحدود الذي نشب في وحدة رقم 12 - وحدة نزع الكبريت - في مصفاة الزور صباح اليوم الخميس.
وأكدت (كيبك) في بيان صحفي أن هذا الحادث لم يؤثر على عمليات إعادة تشغيل مصفاة الزور أو عمليات نقل الوقود منخفض الكبريت إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية أو عمليات التصدير الخارجي. (النهاية) خ م / ت م

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