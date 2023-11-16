مجلس الشيوخ الامريكي يصادق بالاغلبية على مشروع قانون قصير الاجل يمدد التمويل الحكومي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 16 – 11 (كونا) -– صادق مجلس الشيوخ الامريكي بالاغلبية على مشروع قانون قصير الاجل يمدد التمويل الحكومي حتى شهر يناير المقبل ليجنب البلاد اغلاقا حكوميا قبل الموعد النهائي يوم غد الجمعة.
وبموجب القانون الذي وافق عليه مساء امس الاربعاء 87 عضوا في مجلس الشيوخ مقابل رفض 11 عضوا سيتم تمويل بعض البرامج الفيدرالية مثل إدارة الغذاء والدواء والبناء العسكري واستحقاقات المحاربين القدامى والنقل والإسكان والتنمية الحضرية والزراعة وبرامج الطاقة والمياه حتى 19 يناير المقبل بينما يتم كل ما عدا ذلك حتى 19 فبراير المقبل.
وكان مشروع القانون الذي سيتم رفعه حاليا الى الرئيس جو بايدن لتوقيعه واقراره مرر في مجلس النواب بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي وهو ما كان يحتاج إليه بعد أن قرر الزعماء الجمهوريون طرحه في ظل تحرك إجرائي يجعل إقراره يتطلب أغلبية الثلثين وليس أغلبية بسيطة.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في مجلس النواب بموافقة 336 صوتا مقابل رفض 95 صوتا.(النهاية)
ا م م / ش م ع
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