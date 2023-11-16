Thursday, 16 November 2023 08:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مجلس الشيوخ الامريكي يصادق بالاغلبية على مشروع قانون قصير الاجل يمدد التمويل الحكومي

11/16/2023 4:36:31 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 16 – 11 (كونا) -– صادق مجلس الشيوخ الامريكي بالاغلبية على مشروع قانون قصير الاجل يمدد التمويل الحكومي حتى شهر يناير المقبل ليجنب البلاد اغلاقا حكوميا قبل الموعد النهائي يوم غد الجمعة.
وبموجب القانون الذي وافق عليه مساء امس الاربعاء 87 عضوا في مجلس الشيوخ مقابل رفض 11 عضوا سيتم تمويل بعض البرامج الفيدرالية مثل إدارة الغذاء والدواء والبناء العسكري واستحقاقات المحاربين القدامى والنقل والإسكان والتنمية الحضرية والزراعة وبرامج الطاقة والمياه حتى 19 يناير المقبل بينما يتم كل ما عدا ذلك حتى 19 فبراير المقبل.
وكان مشروع القانون الذي سيتم رفعه حاليا الى الرئيس جو بايدن لتوقيعه واقراره مرر في مجلس النواب بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي وهو ما كان يحتاج إليه بعد أن قرر الزعماء الجمهوريون طرحه في ظل تحرك إجرائي يجعل إقراره يتطلب أغلبية الثلثين وليس أغلبية بسيطة.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في مجلس النواب بموافقة 336 صوتا مقابل رفض 95 صوتا.(النهاية)

ا م م / ش م ع




MENAFN16112023000071011013ID1107437107

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث