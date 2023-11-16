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(الإطفاء): تعاملنا مع بلاغات خلال هطول الأمطار في مختلف مناطق البلاد ولا إصابات

11/16/2023 4:36:30 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 11 (كونا) -- قالت قوة الإطفاء العام الكويتية إن فرقها تعاملت منذ صباح أمس الأربعاء مع عدة بلاغات معظمها خلال فترة هطول الأمطار في مختلف مناطق البلاد ولم يسجل وقوع إصابات.
وأضافت (الإطفاء) في بيان صحفي لإدارة العلاقات العامة والإعلام اليوم الخميس أن معظم البلاغات كانت عبارة عن علوق مركبات في الطرق المغمورة بالمياه وتجمع مياه الأمطار في بعض الطرق.
وذكرت أن هناك عدة منازل تعرضت سراديبها لارتفاع منسوب مياه الأمطار فيها وتم التعامل مع كل تلك البلاغات وإنقاذ عدة أشخاص في بعض هذه الحوادث من دون تسجيل أي إصابات.
وكانت إدارة الأرصاد الجوية قد أفادت بأن البلاد تحت تأثير حالة مطرية بدأت منذ فجر أمس ويتوقع استمرارها حتى منتصف ليل اليوم الخميس على فترات متفاوتة على أن تقل فرص الأمطار تقل تدريجيا من فجر غد الجمعة على أن تعاود فرص الأمطار يوم الأحد المقبل. (النهاية)

ع ح ك / م غ ع




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