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الرئيس الأمريكي: مباحثاتي مع نظيري الصيني كانت من أكثر المناقشات البناءة والمثمرة

11/16/2023 4:36:30 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 16 - 11 (كونا) –- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن مباحثاته مع نظيره الصيني شي جين بينغ خلال القمة التي عقداها يوم امس في مدينة (سان فرانسيسكو) الأمريكية كانت "من أكثر المناقشات البناءة والمثمرة" بينهما.
وأضاف بايدن في مؤتمر صحفي مساء امس عقب القمة التي كانت أول لقاء مباشر بينهما منذ الاجتماع الذي عقداه قبل عام في مدينة (بالي) الإندونيسية أن "مباحثاتنا الصريحة أفضت إلى إحراز بعض التقدم المهم بما في ذلك الاتفاق على ثلاثة محاور رئيسة يتعلق أولها بالتعاون بين البلدين في مجال مكافحة المخدرات بعد سنوات من التوقف وثانيها خاص باستئناف الاتصالات العسكرية المباشرة بين الجانبين فيما يتعلق ثالثها بالذكاء الاصطناعي".
وبالنسبة للمحور الأول أعلن بايدن استئناف التعاون بين البلدين فيما يتعلق بمكافحة المخدرات وذلك بعد سنوات من التوقف قائلا ان "الصين اتخذت في عام 2019 إجراءات لتقليل كميات مخدر (الفنتانيل) التي يتم شحنها مباشرة منها إلى الولايات المتحدة بشكل كبير ولكن في السنوات التي تلت ذلك تطور التحدي من (الفنتانيل) النهائي إلى المكونات الكيميائية للفنتانيل وكبسولات ضغطه والتي يتم شحنها دون رقابة".
وأضاف أنه "مع التفاهم الجديد فإننا نتخذ إجراءات لتقليل تدفق المواد الكيميائية الأولية والأقراص من الصين إلى نصف الكرة الغربي بشكل كبير" معربا عن تقديره لالتزام الرئيس شي بشأن هذه القضية.
اما بالنسبة للمحور الثاني قال بايدن انه "اتفق مع نظيره الصيني على استئناف الاتصالات العسكرية المباشرة بين البلدين" واصفا إياه بأنه "بالغ الأهمية".
وأكد بايدن أن "قطع تلك الاتصالات كان مثيرا للقلق" موضحا ان "هذه هي الطريقة التي تحدث بها الحوادث وسوء الفهم".
وأضاف "لذلك عدنا إلى الاتصالات المباشرة الواضحة المفتوحة وعلى أساس مباشر" مضيفا "ان الحسابات الخاطئة من أي من الجانبين يمكن أن تسبب مشكلة حقيقية مع دولة مثل الصين أو أي دولة كبرى أخرى".
وفي المحور الثالث قال بايدن إنه "متعلق بالذكاء الاصطناعي اذ سنجمع خبراءنا معا لمناقشة قضايا المخاطر والسلامة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وهذه خطوات ملموسة في الاتجاه الصحيح لتحديد ما هو مفيد وما هو غير مفيد وما هو خطير وما هو مقبول".
وجدد بايدن تأكيد أن "بلاده ستواصل التنافس بقوة مع الصين لكنهما سيديران هذه المنافسة بمسؤولية حتى لا يتحول الأمر إلى صراع أو صراع عرضي".
وأشار بايدن الى أنه تبادل مع شي وجهات النظر حول مجموعة من القضايا الإقليمية والعالمية بما في ذلك روسيا والصراع في غزة.
وذكر بايدن انه تطرق ايضا الى مخاوف الولايات المتحدة بشأن بعض تصرفات الصين بما في ذلك احتجاز مواطنين أمريكيين وحقوق الإنسان ومسار الأنشطة في بحر الصين الجنوبي مشددا على أهمية تحقيق السلام والاستقرار في مضيق تايوان.
وأضاف "أعطيت شي أسماء الأفراد الذين نعتقد أنهم محتجزون لدى بلاده ونأمل أن نتمكن من إطلاق سراحهم".
وجدد بايدن التأكيد على اعتراض واشنطن على "ممارسات بكين الاقتصادية غير السوقية التي تضر الشركات والعمال الأمريكيين" متعهدا "بمواصلة معالجتها".
ورحب "بالخطوات الإيجابية التي تم اتخذها في هذه القمة" قائلا انه "في الأشهر المقبلة سنواصل الحفاظ على دبلوماسية رفيعة المستوى ومتابعتها في كلا الاتجاهين لإبقاء خطوط الاتصال مفتوحة بما في ذلك بيني وبين الرئيس شي".
وتأتي هذه القمة بين بايدن ونظيره الصيني والتي استمرت أربع ساعات وفقا لشبكة (سي ان بي سي) على هامش قمة قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ التي تعقد في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الواقعة على ساحل المحيط الهادئ.
وتعد هذه أول زيارة للرئيس الصيني للولايات المتحدة منذ ست سنوات وتأتي بعد زيارة قام بها وزير خارجية بلاده إلى واشنطن الشهر الماضي التقى خلالها نظيره الأمريكي والرئيس بايدن ومسؤولين أمريكيين كبارا بينهم مستشار الأمن القومي.
وقبل زيارة وزير خارجية الصيني إلى واشنطن قام وزراء أمريكيون من بينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن بزيارات متفرقة إلى الصين في ظل مساع من البلدين لتخفيف التوترات وضمان التعاون في مجالات تلتقي فيها مصالحهما.
وكانت العلاقات الأمريكية - الصينية شهدت خلال العامين الأخيرين توترات أبرزها تلك التي أحاطت بزيارة رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي إلى تايوان في أغسطس العام الماضي وإسقاط واشنطن في فبراير الماضي منطادا صينيا كان يحلق في أجوائها السيادية قالت إنه أرسل من قبل بكين بهدف التجسس وهو ما نفته الأخيرة مؤكدة أنه كان يحلق لأغراض علمية واستقبال رئيس مجلس النواب الأمريكي السابق كيفين مكارثي رئيسة تايوان تساي إنغ ون في ولاية (كاليفورنيا) في أبريل الماضي أثناء مرورها عبر الولايات المتحدة في طريقها إلى أمريكا الوسطى.(النهاية)

ر س ر / م خ




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