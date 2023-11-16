Thursday, 16 November 2023 08:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دولة الكويت: الأمم المتحدة تعتزم اعتبار 7 سبتمبر يوما لمرض (الحثل العضلي الدوشيني)

11/16/2023 4:36:29 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 16 - 11 (كونا) -- قال مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي إن الجمعية العامة للامم المتحدة تعتزم اعتبار السابع من سبتمبر من كل عام يوما للتوعية بمرض (الحثل العضلي الدوشيني).
جاء ذلك في ندوة نظمتها بعثة دولة الكويت الدائمة لدى الأمم المتحدة مساء أمس الأربعاء بمقرها في نيويورك تحت عنوان (عدم ترك أي أحد خلف الركب: إشعال الوعي بمرض الحثل العضلي الدوشيني) حضرها مسؤولون معنيون في مجتمع الأمراض النادرة.
وأضاف السفير البناي أن إحياء اليوم العالمي للمرض يرمز إلى الالتزام الجماعي بمواجهة أحد أكثر الأمراض النادرة تحديا والذي يصيب الأطفال في جميع أنحاء العالم.
وأوضح أن هذه المبادرة ليست حملة توعوية فحسب بل تمثل "تعهدا بالمحافظة على كرامة وحقوق كل طفل مصاب بهذا المرض" مشيرا إلى أن حوالي 20 ألف حالة من (الحثل العضلي الدوشيني) يتم تشخيصها سنويا.
واعتبر السفير البناي المرض "رمزا للمشقات" التي يواجهها أطفال العالم المصابون بأمراض نادرة أكثر من كونه حالة طبية "ما يذكرنا بمسؤوليتنا تجاه الفئات الأكثر ضعفا لحمايتهم وتمكينهم".
ولفت إلى أن المبادرة تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة من خلال الدعوة إلى الصحة والعافية ودعم التعليم الشامل فضلا عن السعي للحد من عدم المساواة بالنسبة للذين يعانون أمراضا نادرة.
كما تهدف إلى تعزيز المجتمعات الداعمة والمستدامة لذوي القدرات المختلفة وتجسد نهجا يجمع بين الصحة والتعليم والاستقرار الاقتصادي والمساواة والتنمية المجتمعية المستدامة سعيا نحو تحقيق عالم أكثر شمولا.
وأشار إلى أن وجود خبراء متميزين في الأمراض النادرة اليوم يوفر فرصة "لا تقدر بثمن" للاستفادة من خبراتهم التي تحدث "فارقا حقيقيا" في حياة المتضررين من أمراض مثل (الحثل العضلي الدوشيني).
وأعرب السفير البناي عن الامتنان لشراكة منظمة الصحة العالمية في المبادرة من خلال تشديدها على أهميتها في تجاوز الحدود الوطنية والانقسامات الثقافية معتبرا التعاون "شهادة على كفاحنا ضد الأمراض النادرة والحاجة إلى كيان موحد لتعزيز العدالة والصحة".
وفي السياق بين البناي التزام الجمعية العامة - استنادا إلى قرارها رقم (132/76) لعام 2021 - بالعمل من أجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 بشكل كامل والسعي إلى الوصول لمن هم أشد تخلفا عن الركب ومن ضمنهم الأشخاص المصابون بمرض نادر.
وذكر أن الجمعية تسلم بضرورة تعزيز وحماية حقوق الإنسان الواجبة للجميع بمن فيهم 300 مليون شخص تقريبا مصابون بمرض نادر في العالم وذلك عن طريق ضمان تكافؤ الفرص بما يكفل لهم تحقيق أقصى إمكانات النمو والمشاركة الكاملة في المجتمع على قدم المساواة.
ويعد (الحثل العضلي الدوشيني) أحد أكثر أمراض ضمور العضلات شيوعا لدى الأطفال وخاصة الذكور ومن أعراضه فقدان الكتلة العضلية تدريجيا وتأخر النمو وصعوبة المشي والحركة عموما.(النهاية)

ع س ت / م ج ب


MENAFN16112023000071011013ID1107437104

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث