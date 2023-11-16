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أمطار رعدية قد تكون غزيرة في بعض مناطق البلاد اليوم والطقس يتحسن في عطلة نهاية الأسبوع

11/16/2023 4:36:28 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 11 (كونا) -- توقع مدير إدارة الأرصاد الجوية الكويتية عبدالعزيز القراوي استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة اليوم الخميس تتخللها بعض السحب الركامية مصحوبة بهطول أمطار رعدية قد تكون غزيرة في بعض مناطق البلاد يصاحبها أحيانا تساقط لحبات البرد.
وقال القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن ذلك يترافق مع نشاط للرياح تكون مثيرة للغبار تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج البحرية متوقعا أن تقل السحب تدريجيا وتنحسر فرص الأمطار في وقت متأخر من مساء اليوم مع فرص لتكون الضباب على بعض المناطق.
وذكر أن الأحوال الجوية تتحسن خلال عطلة نهاية الأسبوع على أن تعاود فرص الأمطار يوم الأحد المقبل مشيرا إلى ضرورة متابعة النشرة الجوية من خلال الموقع الإلكتروني للأرصاد الجوية والتطبيق الرسمي الخاص بالهواتف الذكية خصوصا أثناء التقلبات الجوية للتعرف على آخر تطورات الطقس والاطلاع على التحذيرات الجوية في حال إصدارها. (النهاية)

ز ا ك / م غ ع




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