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وكالة (كونا) تختتم برنامج (تميز) التدريبي التأهيلي للمحررين الجدد

11/16/2023 4:36:27 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 11 (كونا) -- اختتمت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس برنامج (تميز) التدريبي التأهيلي للمحررين الجدد الذي انطلق في الخامس عشر من أكتوبر الماضي وقدمته مجموعة من المحاضرين المتخصصين في مختلف المجالات الصحفية.
وضم برنامج (تميز) مجموعة من دورات التدريب قدمها مديرو قطاع التحرير في (كونا) للتعرف على مختلف إدارات القطاع وأقسامه متناولا كذلك كيفية كتابة الخبر وتحريره واستخدام الدليل المهني للوكالة.
كما تطرق البرنامج التدريبي إلى كيفية الكتابة والتحرير باللغتين الإنجليزية والفرنسية والمهارات اللغوية لدى الإعلاميين إضافة لإلى قواعد اللغة العربية.
وتناول البرنامج كذلك التدريب على الخدمات الإلكترونية مثل صياغة الرسائل النصية القصيرة ومهارات اختزال المعلومة ومهارات التعامل مع الصور والفيديو واستخراج العناوين في الموقع الإلكتروني على منصات التواصل الاجتماعي واستخدام الذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي.
كما عني البرنامج الذي اتبع المنهجين النظري والعملي بأساسيات ومهارات المراسل الصحفي واستخدام الخدمات الصوتية إضافة إلى فنون التصوير وأنواعه علاوة على تصنيف الوثائق والمعلومات. (النهاية)

خ م ج / م غ ع




MENAFN16112023000071011013ID1107437102

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