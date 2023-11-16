إصابات بمواجهات مع الاحتلال في طوباس واعتقال 70 فلسطينيا بالضفة الغربية

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 16 تشرين الثاني (بترا)- اندلعت مواجهات، اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم الفارعة جنوبي طوباس، ما أدى الى إصابة فلسطينيين من المخيم برصاص الاحتلال، كما اعتقلت قوات الاحتلال 70 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفارعة جنوبي طوباس، وأطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاه الفلسطينيين، ما أدى الى إصابة شخصين بجروح.

من جهة أخرى، اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وجنود الاحتلال في بلدة كفردان غربي جنين في الضفة الغربية، عقب اقتحامها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم.

إلى ذلك، شنت قوات الاحتلال، اليوم، حملة اقتحامات وتفتيشات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة في الضفة الغربية، واعتقلت أكثر من 70 فلسطينيا.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن من بين المعتقلين مجموعة من الأسرى المحررين، في وقت أخذت قوات الاحتلال قياسات منزل أسيرين في جنين.

وأوضح أن المعتقلين جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بدعوى القيام بأعمال مقاومة مسلحة ضد الاحتلال.

وبذلك يرتفع عدد المعتقلين في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول الماضي إلى 2700 أسير.

--(بترا)





م ف/أ أ/رق

16/11/2023 12:19:48