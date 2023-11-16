إصابات بمواجهات مع الاحتلال في طوباس واعتقال 70 فلسطينيا بالضفة الغربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 16 تشرين الثاني (بترا)- اندلعت مواجهات، اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم الفارعة جنوبي طوباس، ما أدى الى إصابة فلسطينيين من المخيم برصاص الاحتلال، كما اعتقلت قوات الاحتلال 70 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.
وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفارعة جنوبي طوباس، وأطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاه الفلسطينيين، ما أدى الى إصابة شخصين بجروح.
من جهة أخرى، اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وجنود الاحتلال في بلدة كفردان غربي جنين في الضفة الغربية، عقب اقتحامها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم.
إلى ذلك، شنت قوات الاحتلال، اليوم، حملة اقتحامات وتفتيشات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة في الضفة الغربية، واعتقلت أكثر من 70 فلسطينيا.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن من بين المعتقلين مجموعة من الأسرى المحررين، في وقت أخذت قوات الاحتلال قياسات منزل أسيرين في جنين.
وأوضح أن المعتقلين جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بدعوى القيام بأعمال مقاومة مسلحة ضد الاحتلال.
وبذلك يرتفع عدد المعتقلين في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول الماضي إلى 2700 أسير.
--(بترا)
م ف/أ أ/رق
16/11/2023 12:19:48
MENAFN16112023000117011021ID1107437101
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.