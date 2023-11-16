لجان المخيمات تستنكر الاعتداء على المستشفى الأردني الميداني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 تشرين الثاني (بترا)- استنكرت لجان خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية، اعتداء قوات الاحتلال على المستشفى الأردني الميداني في غزة، معتبرا ذلك جريمة وحشية استهدفت كوادر طبية أردنية تابعة للقوات المسلحة الأردنية.

وأوضحت اللجان في بيان اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الأردنية طالما قدمت البطولات والتضحيات والشهداء دفاعا عن فلسطين والأشقاء الفلسطينيين، مشيرة إلى أن هذا المستشفى الذي أمر جلالة الملك عبد الله الثاني باستمرار عمله في إغاثة أشقائنا المرابطين في غزة وإمداده بالمساعدات الإنسانية اللازمة، سيبقى عاملا رغم الظروف الصعبة المحيطة بهم.

وبينت أن هذا العمل الجبان لن يثني الأردن عن مساندته لقطاع غزة في مثل هذه الأوضاع العصيبة، حيث حمل المستشفى أعظم رسالة إنسانية طبية لدعم صمود أهلنا في القطاع منذ عام 2009، مشيرا إلى أن ما قام به العدو الصهيوني باستهدافه للكادر الطبي الأردني النبيل لا يدل إلا على فشله ورفضه لمواقف الأردن المشرفة، والتي عرَّته وكشفت وحشيته أمام العالم بأسره.

--(بترا)

ه ع/ ف ج

16/11/2023 11:56:57