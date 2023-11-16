لجان المخيمات تستنكر الاعتداء على المستشفى الأردني الميداني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 تشرين الثاني (بترا)- استنكرت لجان خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية، اعتداء قوات الاحتلال على المستشفى الأردني الميداني في غزة، معتبرا ذلك جريمة وحشية استهدفت كوادر طبية أردنية تابعة للقوات المسلحة الأردنية.
وأوضحت اللجان في بيان اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الأردنية طالما قدمت البطولات والتضحيات والشهداء دفاعا عن فلسطين والأشقاء الفلسطينيين، مشيرة إلى أن هذا المستشفى الذي أمر جلالة الملك عبد الله الثاني باستمرار عمله في إغاثة أشقائنا المرابطين في غزة وإمداده بالمساعدات الإنسانية اللازمة، سيبقى عاملا رغم الظروف الصعبة المحيطة بهم.
وبينت أن هذا العمل الجبان لن يثني الأردن عن مساندته لقطاع غزة في مثل هذه الأوضاع العصيبة، حيث حمل المستشفى أعظم رسالة إنسانية طبية لدعم صمود أهلنا في القطاع منذ عام 2009، مشيرا إلى أن ما قام به العدو الصهيوني باستهدافه للكادر الطبي الأردني النبيل لا يدل إلا على فشله ورفضه لمواقف الأردن المشرفة، والتي عرَّته وكشفت وحشيته أمام العالم بأسره.
--(بترا)
ه ع/ ف ج
16/11/2023 11:56:57
MENAFN16112023000117011021ID1107437100
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.