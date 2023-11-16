استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 7 إسرائيليين بإطلاق نار جنوب القدس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 16 تشرين الثاني (بترا)- استشهد 3 شبان فلسطينيين، اليوم الخميس، وأصيب 7 من جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، أحدهم جراحه خطيرة في عملية إطلاق نار على حاجز النفق العسكري الذي يربط بيت لحم بجنوب القدس المحتلة.
وزعمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن عملية إطلاق نار نفذها 3 فلسطينيين على حاجز الأنفاق الذي يربط بيت لحم بالقدس، ما أدى الى إصابة 7 جنود إسرائيليين ومستوطنين أحدهم حالته خطيرة.
من جانبهم، قال شهود عيان، إن جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز اطلقوا النار باتجاه ثلاثة شبان، ما أدى الى استشهادهم، بدعوى تنفيذهم عملية إطلاق نار على الحاجز، والتي أسفرت عن إصابة عدد من الجنود والمستوطنين.
وفي أعقاب ذلك، فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حصارا مشددا على محافظة بيت لحم وعزلتها بالكامل عن محيطها الخارجي، وكثفت من انتشارها العسكري عند مداخلها الرئيسية.
بدورها، قالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال أغلقت منطقة النفق والطريق الالتفافي رقم 60 بشكل كامل، فيما انتشر عشرات الجنود عند المدخل الشرقي لبلدة الخضر والطريق الواصل إلى مدينة بيت جالا.
--(بترا)
م ف/أ أ/رق
16/11/2023 11:39:05
MENAFN16112023000117011021ID1107437099
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