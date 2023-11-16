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استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 7 إسرائيليين بإطلاق نار جنوب القدس

11/16/2023 4:36:16 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 16 تشرين الثاني (بترا)- استشهد 3 شبان فلسطينيين، اليوم الخميس، وأصيب 7 من جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، أحدهم جراحه خطيرة في عملية إطلاق نار على حاجز النفق العسكري الذي يربط بيت لحم بجنوب القدس المحتلة.
وزعمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن عملية إطلاق نار نفذها 3 فلسطينيين على حاجز الأنفاق الذي يربط بيت لحم بالقدس، ما أدى الى إصابة 7 جنود إسرائيليين ومستوطنين أحدهم حالته خطيرة.
من جانبهم، قال شهود عيان، إن جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز اطلقوا النار باتجاه ثلاثة شبان، ما أدى الى استشهادهم، بدعوى تنفيذهم عملية إطلاق نار على الحاجز، والتي أسفرت عن إصابة عدد من الجنود والمستوطنين.
وفي أعقاب ذلك، فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حصارا مشددا على محافظة بيت لحم وعزلتها بالكامل عن محيطها الخارجي، وكثفت من انتشارها العسكري عند مداخلها الرئيسية.
بدورها، قالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال أغلقت منطقة النفق والطريق الالتفافي رقم 60 بشكل كامل، فيما انتشر عشرات الجنود عند المدخل الشرقي لبلدة الخضر والطريق الواصل إلى مدينة بيت جالا.
--(بترا)
م ف/أ أ/رق
16/11/2023 11:39:05

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