Thursday, 16 November 2023 08:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرخاء لرجال الأعمال تنظم وقفة تضامنية مع أهالي غزة

11/16/2023 4:35:06 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 16 تشرين الثاني (بترا)- نظمت جمعية الرخاء لرجال الأعمال وقفة تضامنية مع قطاع غزة، أمام مقرها، لدعم صمود أهالي غزة والمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع.
وحسب بيان للجمعية، اليوم الخميس، ندد المشاركون بالوقفة، بالعدوان الإسرائيلي على أهالي غزة واستهداف المدنيين والمستشفيات، مطالبين بوقفه وفك الحصار عن القطاع وإدخال جميع المساعدات التي يحتاجها لا سيما الوقود والدواء والغذاء.
ودعا رئيس الجمعية رسمي الملاح إلى ضرورة تكاتف الجميع لوقف العدوان وعدم استهداف النساء والأطفال والمستشفيات وإيقاف المجازر التي ترتكب بحق الأهل في قطاع غزة.
وأكد في الوقفة التضامنية، أهمية تطبيق قرارات القمة العربية الإسلامية في الرياض التي دعت إلى وقف العدوان وإدخال المساعدات إلى غزة، مبينا أن صمود الأهل في غزة يجب أن يتبعه دعم ومساندة من جميع الدول العربية.
بدوره، طالب ممثل قطاع الإنشاءات ومواد البناء في غرفة تجارة الأردن إبراهيم النوايسة، بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ونصرة القطاع المحاصر ودعم صمود أهله بجميع الوسائل المتاحة.
من جهته، أكد عضو الجمعية فهد طويلة، ضرورة وقف جميع أشكال التواصل والتعاون مع العدو الإسرائيلي، داعيا رجال الأعمال في الأردن والعالم العربي والإسلامي إلى عدم التعامل مع منتجات الاحتلال الإسرائيلي وعدم التعاطي معهم ومقاطعتهم.
وقال عضو الجمعية خلدون الزيناتي "إن دعم صمود الأهل في غزة واجب وطني، وأن الأردنيين يقفون مع غزة بكل ما يستطيعون".
--(بترا)
س ص/اص/رق
16/11/2023 11:30:17

MENAFN16112023000117011021ID1107437095

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث