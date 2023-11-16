الرخاء لرجال الأعمال تنظم وقفة تضامنية مع أهالي غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 تشرين الثاني (بترا)- نظمت جمعية الرخاء لرجال الأعمال وقفة تضامنية مع قطاع غزة، أمام مقرها، لدعم صمود أهالي غزة والمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع.

وحسب بيان للجمعية، اليوم الخميس، ندد المشاركون بالوقفة، بالعدوان الإسرائيلي على أهالي غزة واستهداف المدنيين والمستشفيات، مطالبين بوقفه وفك الحصار عن القطاع وإدخال جميع المساعدات التي يحتاجها لا سيما الوقود والدواء والغذاء.

ودعا رئيس الجمعية رسمي الملاح إلى ضرورة تكاتف الجميع لوقف العدوان وعدم استهداف النساء والأطفال والمستشفيات وإيقاف المجازر التي ترتكب بحق الأهل في قطاع غزة.

وأكد في الوقفة التضامنية، أهمية تطبيق قرارات القمة العربية الإسلامية في الرياض التي دعت إلى وقف العدوان وإدخال المساعدات إلى غزة، مبينا أن صمود الأهل في غزة يجب أن يتبعه دعم ومساندة من جميع الدول العربية.

بدوره، طالب ممثل قطاع الإنشاءات ومواد البناء في غرفة تجارة الأردن إبراهيم النوايسة، بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ونصرة القطاع المحاصر ودعم صمود أهله بجميع الوسائل المتاحة.

من جهته، أكد عضو الجمعية فهد طويلة، ضرورة وقف جميع أشكال التواصل والتعاون مع العدو الإسرائيلي، داعيا رجال الأعمال في الأردن والعالم العربي والإسلامي إلى عدم التعامل مع منتجات الاحتلال الإسرائيلي وعدم التعاطي معهم ومقاطعتهم.

وقال عضو الجمعية خلدون الزيناتي "إن دعم صمود الأهل في غزة واجب وطني، وأن الأردنيين يقفون مع غزة بكل ما يستطيعون".

--(بترا)

س ص/اص/رق

16/11/2023 11:30:17