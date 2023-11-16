الرخاء لرجال الأعمال تنظم وقفة تضامنية مع أهالي غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 تشرين الثاني (بترا)- نظمت جمعية الرخاء لرجال الأعمال وقفة تضامنية مع قطاع غزة، أمام مقرها، لدعم صمود أهالي غزة والمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع.
وحسب بيان للجمعية، اليوم الخميس، ندد المشاركون بالوقفة، بالعدوان الإسرائيلي على أهالي غزة واستهداف المدنيين والمستشفيات، مطالبين بوقفه وفك الحصار عن القطاع وإدخال جميع المساعدات التي يحتاجها لا سيما الوقود والدواء والغذاء.
ودعا رئيس الجمعية رسمي الملاح إلى ضرورة تكاتف الجميع لوقف العدوان وعدم استهداف النساء والأطفال والمستشفيات وإيقاف المجازر التي ترتكب بحق الأهل في قطاع غزة.
وأكد في الوقفة التضامنية، أهمية تطبيق قرارات القمة العربية الإسلامية في الرياض التي دعت إلى وقف العدوان وإدخال المساعدات إلى غزة، مبينا أن صمود الأهل في غزة يجب أن يتبعه دعم ومساندة من جميع الدول العربية.
بدوره، طالب ممثل قطاع الإنشاءات ومواد البناء في غرفة تجارة الأردن إبراهيم النوايسة، بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ونصرة القطاع المحاصر ودعم صمود أهله بجميع الوسائل المتاحة.
من جهته، أكد عضو الجمعية فهد طويلة، ضرورة وقف جميع أشكال التواصل والتعاون مع العدو الإسرائيلي، داعيا رجال الأعمال في الأردن والعالم العربي والإسلامي إلى عدم التعامل مع منتجات الاحتلال الإسرائيلي وعدم التعاطي معهم ومقاطعتهم.
وقال عضو الجمعية خلدون الزيناتي "إن دعم صمود الأهل في غزة واجب وطني، وأن الأردنيين يقفون مع غزة بكل ما يستطيعون".
--(بترا)
س ص/اص/رق
16/11/2023 11:30:17
MENAFN16112023000117011021ID1107437095
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