صحة غزة: مستشفى المعمداني عاجز عن إجراء العمليات

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 16 تشرين الثاني (بترا)- قال مدير إدارة العمليات والطوارئ والخدمات الطبية في مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، أحمد اللوح، إن الطواقم الطبية في المستشفى أصبحت عاجزة عن إجراء العمليات الجراحية لمعظم المرضى جراء نقص المستلزمات وقلة الإمكانيات.

وبحسب مصادر فلسطينية، أكد مدير إدارة العمليات بالمستشفى، في تصريح صحفي اليوم الخميس، "يتم تقديم الإسعافات الأولية فقط للمرضى الذين يحتاجون لعمليات سريعة ويتركون للانتظار، حيث ان هناك قائمة طويلة جدا لمرضى يحتاجون لعمليات ولكن الإمكانيات في المستشفى لا تسمح بتنفيذها.

وأعرب عن خشيته من أن الطواقم الطبية لن تتمكن من تقديم الخدمات الصحية إذا استمر الوضع الحالي من حصار وقصف إسرائيلي، مشيرا إلى أن المستشفى الأهلي المعمداني هو آخر مستشفى موجود في مدينة غزة، والقدرات والإمكانيات الصحية فيه أصبحت قليلة جدا.

وأوضح أن مكتبة المستشفى تم تحضيرها وتحويلها إلى غرفة لاستقبال المرضى وغيار الجروح، مؤكدا أن الوضع في المستشفى أصبح كارثيا.

يشار الى أن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، قال في وقت سابق، إن كل مستشفيات شمال غزة خارج الخدمة، باستثناء مستشفى "المعمداني" وخدماته محدودة، ولكنه في الوقت الحالي بدأ بالخروج عن الخدمة كسابقاته من المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة بسبب استمرار الحصار على القطاع ونفاد الوقود والمستلزمات الطبية والإمكانيات وتواصل العدوان الإسرائيلي عليه منذ 41 يوما.

من جهته، أوضح رئيس قسم التجميل والترميم في مستشفى المعمداني، غسان أبو سكر، ان هناك 500 جريح في المستشفى، لكن إمكانيات تقديم العلاجات لهم باتت محدودة جدا وربما معدومة في بعض الحالات.

وأضاف أن وجود الدبابات الإسرائيلية واستهدافها المستمر لطواقم الإسعاف يحول دون إحضار الجرحى من الأماكن التي تتعرض للقصف في غزة.

وقال أبو سكر، إنه بعد انهيار مستشفى الشفاء قبل حوالي 6 أيام أصبح مستشفى المعمداني هو المستشفى الوحيد بمدينة غزة، مشيرا إلى وجود غرفتي عمليات فقط و3 جراحين وطبيب نسائية وولادة، وإن معظم العمليات التي نجريها هي فقط لإنقاذ الحياة.

وأكد أن الوضع كارثي ومعظم الجرحى يتم تضميد جراحهم وإبقاؤهم في المستشفى بسبب عدم وجود وقت لأخذهم إلى غرف العمليات بالمستشفى.

ومنذ 41 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 11 ألفا و500 شهيد فلسطيني، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و800 إصابة، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية.

--(بترا)

رصد/أغ/ أ أ/رق

16/11/2023 10:58:52