الأوقاف تعقد الجلسة الثانية من امتحان الوعظ والإرشاد في إقليم الشمال

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 تشرين الثاني (بترا)- عقدت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، أمس الأربعاء، ثاني جلسات الامتحان السنوي المقرر في منهاج الوعظ والإرشاد للأئمة والواعظات في إقليم الشمال، والذي يُعد الأول من نوعه في الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إن عدد المتقدمين للامتحان في الجلسة الثانية بلغ 1173 إماماً و251 واعظة، وشملت مقررات في السيرة النبوية، وفقه العبادات، وعلم أصول الفقه، فيما ستعقد الجلسة الثانية للأئمة والواعظات في إقليم الجنوب 18 الشهر الحالي.

وأوضح البيان، أن الامتحان تعقده مديرية الوعظ والإرشاد، بالتعاون مع معهد الملك عبدالله الثاني لإعداد وتدريب الأئمة والدعاة ومديرية الشؤون النسائية في الوزارة ومديريات الأوقاف في المملكة للمرة الأولى، ويهدف إلى رفع مستوى الأئمة والواعظات وقدراتهم ومستواهم العلمي والشرعي ضمن خططها المعدّة مسبقا، بما ينعكس على رسالة الوزارة ورؤيتها الدعوية، وتطوير مستوى الأداء واكتساب المعرفة لأصحاب الرسالة الدينية والوعظية من أئمة وخطباء ووعاظ وواعظات.

وكانت وزارة الأوقاف نظمت العديد من الدورات العلمية المتخصصة في المذاهب الفقهية والعلوم الشرعية لكوادرها، جرى خلالها منحهم شهادة الدبلوم في المذاهب الفقهية، بالتعاون مع جامعة العلوم الإسلامية العالمية، واستفاد منها آلاف الأئمة والوعاظ والواعظات والمؤذنين، وذلك لتعزيز دورهم في المساجد وتمكينهم من إحداث تغيير إيجابي في المجتمع والتحلي بالقيم والأخلاق الإسلامية التي حثنا عليها ديننا الحنيف.

--(بترا)

وهـ /اص/رق

16/11/2023 10:47:25