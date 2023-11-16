الأوقاف تعقد الجلسة الثانية من امتحان الوعظ والإرشاد في إقليم الشمال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 تشرين الثاني (بترا)- عقدت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، أمس الأربعاء، ثاني جلسات الامتحان السنوي المقرر في منهاج الوعظ والإرشاد للأئمة والواعظات في إقليم الشمال، والذي يُعد الأول من نوعه في الوزارة.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إن عدد المتقدمين للامتحان في الجلسة الثانية بلغ 1173 إماماً و251 واعظة، وشملت مقررات في السيرة النبوية، وفقه العبادات، وعلم أصول الفقه، فيما ستعقد الجلسة الثانية للأئمة والواعظات في إقليم الجنوب 18 الشهر الحالي.
وأوضح البيان، أن الامتحان تعقده مديرية الوعظ والإرشاد، بالتعاون مع معهد الملك عبدالله الثاني لإعداد وتدريب الأئمة والدعاة ومديرية الشؤون النسائية في الوزارة ومديريات الأوقاف في المملكة للمرة الأولى، ويهدف إلى رفع مستوى الأئمة والواعظات وقدراتهم ومستواهم العلمي والشرعي ضمن خططها المعدّة مسبقا، بما ينعكس على رسالة الوزارة ورؤيتها الدعوية، وتطوير مستوى الأداء واكتساب المعرفة لأصحاب الرسالة الدينية والوعظية من أئمة وخطباء ووعاظ وواعظات.
وكانت وزارة الأوقاف نظمت العديد من الدورات العلمية المتخصصة في المذاهب الفقهية والعلوم الشرعية لكوادرها، جرى خلالها منحهم شهادة الدبلوم في المذاهب الفقهية، بالتعاون مع جامعة العلوم الإسلامية العالمية، واستفاد منها آلاف الأئمة والوعاظ والواعظات والمؤذنين، وذلك لتعزيز دورهم في المساجد وتمكينهم من إحداث تغيير إيجابي في المجتمع والتحلي بالقيم والأخلاق الإسلامية التي حثنا عليها ديننا الحنيف.
--(بترا)
وهـ /اص/رق
16/11/2023 10:47:25
MENAFN16112023000117011021ID1107437093
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