الأعيان يدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى الميداني الأردني في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 تشرين الثاني (بترا)- دان رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، العمل الإسرائيلي الإجرامي الآثم الذي استهدف نشامى قواتنا المسلحة العاملين في المستشفى الميداني الأردني في غزة، ونتج عنه إصابة 7 من كوادره أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني تجاه مصابين فلسطينيين تعرضوا للقصف الإسرائيلي.

وقال الفايز "إننا في الوقت الذي ندعو فيه أن يمن الله بالشفاء العاجل على المصابين والجرحى، فإننا نؤكد ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي، وخاصة الدول الداعمة للكيان الإسرائيلي المحتل المسؤولية الأخلاقية والإنسانية، ويفرض على إسرائيل وقف جرائم الحرب التي ترتكبها بحق الأطفال والنساء والعُزل، وعليها أن توقف حرب الإبادة التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزه والضفة الغربية.

وأكد أن هذا العمل الجبان لن يثني الأردن عن القيام بواجبه تجاه الأشقاء في فلسطين، فالأردن الذي قدم التضحيات الكبيرة لأجل الدفاع عن فلسطين وقضية الشعب الفلسطيني العادلة، وله دم طاهر زكي على أسوار القدس وفي اللطرون وباب الواد وكل بقعة من تراب فلسطين، سيبقى بقيادته الهاشمية وعميدها جلالة الملك عبدالله الثاني يساند الشعب الفلسطيني في رحلة كفاحه ونضاله من أجل الحرية والاستقلال، وسيبقى الأردن رئة فلسطين ويتقاسم مع الأشقاء فيها رغيف الخبر والماء والدواء.

وطالب الفايز المحكمة الجنائية الدولية بضرورة محاسبة مجرمي الحرب في الكيان الإسرائيلي الغاصب، مؤكدا بذات الوقت الرفض المسبق لأية تبريرات قد يسوقها هذا الكيان الغاصب لتبرير فعله الإجرامي ضد المستشفي الميداني الأردني في غزه، ولتبرير أفعاله الإجرامية في عموم فلسطين، مستندا الى الغطاء الدولي الداعم له في مجلس الأمن الدولي والمؤسسات الدولية القانونية والحقوقية التي تدعمه وتبرر إجرامه بحجج واهية وكاذبة.

وبين أن المستشفي الاردني الذي أقيم في قطاع غزة عام 2009 بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، وأمر جلالته بمواصلة عمله في غزة رغم العدوان الإسرائيلي، لن يثنيه هذا العمل الإجرامي الجبان عن مواصلة دوره في خدمة الأشقاء في قطاع غزه.

وقال رئيس مجلس الأعيان إن صمت المجتمع الدولي على المجازر والاعتداءات السافرة، التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني منذ السابع من الشهر الماضي، وذهب ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى والمصابين في قطاع غزه، ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما هو إلا وصمة عار في جبين الإنسانية، فإسرائيل يجب محاسبتها على جرائمها، ولا يجوز تحت أي مبرر السكوت عن إجرامها الوحشي.

--(بترا)

م ش/رق

16/11/2023 10:10:43