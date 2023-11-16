مهام آسيوية وعربية لكوادر كرة اليد الأردنية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 تشرين الثاني (بترا) - اختار الاتحاد الآسيوي والعربي لكرة اليد، كوادر أردنية للقيام بمهام مختلفة في عدد من البطولات الخارجية.
واختار الاتحاد الآسيوي لكرة اليد المراقبين الفنيين الأردنيين الدكتور زين العابدين بني هاني ونصر سالم للمشاركة في اللجنة الفنية المشرفة على بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري، والتي تقام في الكويت.
كما اختار الاتحاد العربي طاقم الحكام الأردني محمد فريد وخالد العياصرة للمشاركة في إدارة لقاءات البطولة العربية للناشئين، والتي تقام في مدينة المهدية التونسية، كما اختار الاتحاد العربي أمين سر الاتحاد ورئيس لجنة المسابقات الدكتور سليم الجزازي ليكون ضمن اللجنة الفنية المشرفة على منافسات البطولة العربية للناشئين بتونس.
وتأتي هذه الاختيارات في ظل الكفاءة العالية التي تتمتع فيها الكوادر الأردنية في مجال لعبة كرة اليد.
--(بترا)
خ خ /اص
16/11/2023 10:07:04
MENAFN16112023000117011021ID1107437091
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