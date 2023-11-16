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مهام آسيوية وعربية لكوادر كرة اليد الأردنية

11/16/2023 4:35:00 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 16 تشرين الثاني (بترا) - اختار الاتحاد الآسيوي والعربي لكرة اليد، كوادر أردنية للقيام بمهام مختلفة في عدد من البطولات الخارجية.
واختار الاتحاد الآسيوي لكرة اليد المراقبين الفنيين الأردنيين الدكتور زين العابدين بني هاني ونصر سالم للمشاركة في اللجنة الفنية المشرفة على بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري، والتي تقام في الكويت.
كما اختار الاتحاد العربي طاقم الحكام الأردني محمد فريد وخالد العياصرة للمشاركة في إدارة لقاءات البطولة العربية للناشئين، والتي تقام في مدينة المهدية التونسية، كما اختار الاتحاد العربي أمين سر الاتحاد ورئيس لجنة المسابقات الدكتور سليم الجزازي ليكون ضمن اللجنة الفنية المشرفة على منافسات البطولة العربية للناشئين بتونس.
وتأتي هذه الاختيارات في ظل الكفاءة العالية التي تتمتع فيها الكوادر الأردنية في مجال لعبة كرة اليد.
--(بترا)
خ خ /اص
16/11/2023 10:07:04

MENAFN16112023000117011021ID1107437091

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