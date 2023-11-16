يوم طبي مجاني للبر والإحسان في القطرانة غدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 تشرين الثاني(بترا)- تنظم حملة البر والإحسان في الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية(جهد) غدا الجمعة، يوما طبيا مجانيا في منطقة القطرانة بمحافظة الكرك، بدعم من منظمة سلام الخيرية البريطانية.
ويأتي تنظيم اليوم الطبي ضمن برنامج لمسة شفاء للحملة وبالتعاون مركز الشامي للعيون، بمشاركة متطوعي الحملة من الأطباء والفنيين.
وتبدأ فعاليات اليوم الطبي الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثالثة ظهرا في مدرسة القطرانة الأساسية المختلطة، وتشمل تقديم خدمات علاجية واستشارية للمرضى من خلال 10 عيادات اختصاص رئيسة هي الباطنية والقلب، والعيون، والأطفال والأنف والأذن والحنجرة والجلدية والصدرية والعظام والنسائية والأسنان، بالإضافة إلى فحوصات الضغط والسكري.
وسيتم خلال اليوم الطبي تقديم الأدوية المجانية للمرضى، واختيار حالات تحتاج لمزيد من المتابعة الطبية لإجراء التدخلات الجراحية اللازمة لها ضمن شراكات الحملة مع القطاع الطبي الخاص.
--(بترا)
م خ/ أ أ/ ف ج
16/11/2023 10:05:53
MENAFN16112023000117011021ID1107437090
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