يوم طبي مجاني للبر والإحسان في القطرانة غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 تشرين الثاني(بترا)- تنظم حملة البر والإحسان في الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية(جهد) غدا الجمعة، يوما طبيا مجانيا في منطقة القطرانة بمحافظة الكرك، بدعم من منظمة سلام الخيرية البريطانية.

ويأتي تنظيم اليوم الطبي ضمن برنامج لمسة شفاء للحملة وبالتعاون مركز الشامي للعيون، بمشاركة متطوعي الحملة من الأطباء والفنيين.

وتبدأ فعاليات اليوم الطبي الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثالثة ظهرا في مدرسة القطرانة الأساسية المختلطة، وتشمل تقديم خدمات علاجية واستشارية للمرضى من خلال 10 عيادات اختصاص رئيسة هي الباطنية والقلب، والعيون، والأطفال والأنف والأذن والحنجرة والجلدية والصدرية والعظام والنسائية والأسنان، بالإضافة إلى فحوصات الضغط والسكري.

وسيتم خلال اليوم الطبي تقديم الأدوية المجانية للمرضى، واختيار حالات تحتاج لمزيد من المتابعة الطبية لإجراء التدخلات الجراحية اللازمة لها ضمن شراكات الحملة مع القطاع الطبي الخاص.

--(بترا)

م خ/ أ أ/ ف ج

16/11/2023 10:05:53