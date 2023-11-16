الأردن يرسل طائرة مساعدات طبية لدعم مستشفيات غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 تشرين الثاني (بترا)- أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الخميس، بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، طائرة مساعدات طبية جديدة تحمل نحو 45 طناً من المواد الطبية لدعم القطاع الصحي في غزة.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي في بيان، إن هذه الطائرة السادسة التي يرسلها الأردن، وهي تحمل مواد طبية ليتم تسليمها إلى المستشفيات العاملة في قطاع غزة.

ولفت إلى أن هذه المساعدات تأتي بهدف دعم الجهود المبذولة في رفد المستشفيات في غزة بالمستلزمات والمواد الطبية لإدامة تقديم الخدمات الصحية وعلاج المصابين في القطاع، موضحا أنه سيتم تسليم هذه المساعدات من خلال معبر رفح في جمهورية مصر العربية في مطار العريش للهلال الأحمر المصري لإدخالها إلى قطاع غزة وتوزيع المواد على المستشفيات.

وأشار إلى تكاتف الجهود من جميع الجهات العاملة في القطاع الإنساني بالمملكة، لإيصال الدعم لأهلنا في غزة ومن خلال التعاون مع مختلف المنظمات الدولية.

وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في تجهيز و إرسال المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية، ولا تزال تستقبل التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم: JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06، أو من خلال المحافظ الالكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى "اي فواتيركم" ومن خلال موقعها الإلكتروني: م /اص/رق

16/11/2023 10:13:09