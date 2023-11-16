منتخب الناشئين لكرة اليد في المجموعة الأولى بالبطولة العربية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 تشرين الثاني (بترا)- جاء المنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد في المجموعة الأولى بالبطولة العربية، التي تنطلق غدا الجمعة في مدينة المهدية التونسية.

وضمت المجموعة الأولى إلى جانب منتخبنا الوطني، منتخبات الجزائر (أ) والكويت والسعودية (ب).

وجاء في المجموعة الثانية منتخبات ليبيا والمغرب والسعودية (أ) وتونس (ب)، وضمت المجموعة الثالثة منتخبات العراق وتونس (أ) والجزائر (ب).

ويتأهل إلى الدور ربع النهائي الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إضافة إلى الفريقين الحاصلين على أفضل مركز ثالث في المجموعات الثلاث.

--(بترا)

خ خ /اص/رق

16/11/2023 09:34:07