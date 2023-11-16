منتخب الناشئين لكرة اليد في المجموعة الأولى بالبطولة العربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 تشرين الثاني (بترا)- جاء المنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد في المجموعة الأولى بالبطولة العربية، التي تنطلق غدا الجمعة في مدينة المهدية التونسية.
وضمت المجموعة الأولى إلى جانب منتخبنا الوطني، منتخبات الجزائر (أ) والكويت والسعودية (ب).
وجاء في المجموعة الثانية منتخبات ليبيا والمغرب والسعودية (أ) وتونس (ب)، وضمت المجموعة الثالثة منتخبات العراق وتونس (أ) والجزائر (ب).
ويتأهل إلى الدور ربع النهائي الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إضافة إلى الفريقين الحاصلين على أفضل مركز ثالث في المجموعات الثلاث.
--(بترا)
خ خ /اص/رق
16/11/2023 09:34:07
MENAFN16112023000117011021ID1107437088
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