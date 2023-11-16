اقتحام مجمع الشفاء للمرة الثانية واستشهاد 9 فلسطينيين في خانيونس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 16 تشرين الثاني (بترا)- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت متأخر أمس الأربعاء، مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، للمرة الثانية في غضون 24 ساعة.
وقالت مصادر فلسطينية، إن جرافات الاحتلال وآلياته اقتحمت المجمع من مدخله الجنوبي، وتم تجريفه بشكل كامل، وتدمير جميع المركبات المتواجدة في الساحة.
وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت المجمع كذلك من المدخل الشمالي، وداهمت القبو وقسم الأشعة، وحطمت أجهزة الرنين والأشعة، إضافة إلى استجواب بعض النازحين المتواجدين في المكان، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال خرجت من المبنى بعد احتجاز 4 فلسطينيين، ولم يتم معرفة مصيرهم، في الوقت الذي تواصل فيه حصار المجمع بالدبابات لليوم السابع على التوالي.
من جهة أخرى، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي محطة للبترول وسط غزة، ومسجدا في خانيونس جنوبي القطاع، ما أسفر عن سقوط 9 شهداء وعشرات المصابين. وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن جيش الاحتلال وضع كاميرات تعرّف على الوجه وبوابات إلكترونية بساحة المستشفى، وأجبرت النازحين على خلع ملابسهم، واحتجزتهم، وأخضعت الأطباء والمرضى والنازحين لعمليات تحقيق ميدانية.
--(بترا)
رصد/أغ/اص/رق
16/11/2023 09:03:54
MENAFN16112023000117011021ID1107437087
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