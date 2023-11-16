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اقتحام مجمع الشفاء للمرة الثانية واستشهاد 9 فلسطينيين في خانيونس

11/16/2023 4:34:37 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 16 تشرين الثاني (بترا)- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت متأخر أمس الأربعاء، مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، للمرة الثانية في غضون 24 ساعة.

وقالت مصادر فلسطينية، إن جرافات الاحتلال وآلياته اقتحمت المجمع من مدخله الجنوبي، وتم تجريفه بشكل كامل، وتدمير جميع المركبات المتواجدة في الساحة.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت المجمع كذلك من المدخل الشمالي، وداهمت القبو وقسم الأشعة، وحطمت أجهزة الرنين والأشعة، إضافة إلى استجواب بعض النازحين المتواجدين في المكان، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال خرجت من المبنى بعد احتجاز 4 فلسطينيين، ولم يتم معرفة مصيرهم، في الوقت الذي تواصل فيه حصار المجمع بالدبابات لليوم السابع على التوالي.

من جهة أخرى، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي محطة للبترول وسط غزة، ومسجدا في خانيونس جنوبي القطاع، ما أسفر عن سقوط 9 شهداء وعشرات المصابين. وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن جيش الاحتلال وضع كاميرات تعرّف على الوجه وبوابات إلكترونية بساحة المستشفى، وأجبرت النازحين على خلع ملابسهم، واحتجزتهم، وأخضعت الأطباء والمرضى والنازحين لعمليات تحقيق ميدانية.

--(بترا)


رصد/أغ/اص/رق




16/11/2023 09:03:54

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