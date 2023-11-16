مقتل ضابطين إسرائيليين وإصابة اثنين آخرين في غزة

مقتل ضابطين إسرائيليين وإصابة اثنين آخرين في غزة
التاريخ
11/16/2023 4:34:35 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 تشرين الثاني (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، عن مقتل ضابطين وإصابة اثنين آخرين في غزة، وفق قناة 14 العبرية.
وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال خلال العملية البرية على القطاع إلى 51 قتيلا، فيما بلغ إجمالي القتلى منذ 7 تشرين الأول إلى 370 قتيلا.
--(بترا)
رصد/أغ /اص/رق
16/11/2023 08:26:01
MENAFN16112023000117011021ID1107437086
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