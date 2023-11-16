مقتل ضابطين إسرائيليين وإصابة اثنين آخرين في غزة

عمان 16 تشرين الثاني (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، عن مقتل ضابطين وإصابة اثنين آخرين في غزة، وفق قناة 14 العبرية. وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال خلال العملية البرية على القطاع إلى 51 قتيلا، فيما بلغ إجمالي القتلى منذ 7 تشرين الأول إلى 370 قتيلا. --(بترا) رصد/أغ /اص/رق 16/11/2023 08:26:01

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