ذكرى ميلاده.. لماذا قال حسين الشربينى مهمة صعبة جدا على الفنان أن يضحك الناس

MENAFN - Youm7) تحل، اليوم الخميس، ذكرى ميلاد الفنان الراحل حسين الشربينى ، حيث إنه من مواليد 16 نوفمبر، أحب الفن منذ صغره حيث لفت الراحل نظر مدرس اللغة العربية إلى موهبته فى التمثيل لأدائه الجيد فى قراءة المحفوظات إلى أن التحق بالجامعة بكلية الآداب فى جامعة القاهرة لدراسة علم النفس والاجتماع، ونصحه رشاد رشدى الذى كان مشرفاً على الفرقة الفنية بكلية الآداب بضرورة الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية حتى يصقل موهبته بالدراسة.

وفى فيديو نادر لحسين الشربينى فى برنامج فارس حول العالم مع نادية حليم، تحدث عن صعوبة المشاهد الكوميدية قائلا: "الشعب المصرى بيحب الضحك وبيحب الضحك العميق والنكتة الجميلة ومهمة صعبة جدا على الفنان أنه يضحك الناس، والإنسان ربنا بيمنحه خفة الظل ولازم الفنان يبقى عنده قبول والقبول دائما بيبقى من عند الله، وبحب محمد هنيدى وربنا يوفقه ويعملنا أعمال تمتعنا وأشرف عبد الباقى وعلاء مرسى ودائما فى الأعمال الكوميدية ندرة نسائية متعرفيش السبب ليه".

التحق بالعمل فى مسرح التليفزيون الذي قدم من خلاله عدداً من الأدوار من خلال مسرحيات مثل شقة للإيجار ومن أجل ولدى، وهى أدوار صغيرة لكنها قدمته إلى الجمهور، عرف بعدها طريقه إلى عالم السينما من خلال عدد من الأدوار الصغيرة أيضاً فى البداية، وكانت أول مشاركاته السينمائية فى فيلم المارد عام 1964.

حسين الشربينى له أعمال سينمائية وتليفزيونية ومسرحية تتعدى الـ400 عمل، لكن أشهرها وأبرزها والتى يتذكرها الجميع هى "جرى الوحوش" و"الأفوكاتو" و"الهلفوت" و"الذئاب" و"الهاربة إلى الجحيم" و"أبو كرتونة" وغيرها من الأعمال المميزة التى أثرت تاريخ السينما المصرية.

أصيب بكسر فى مفصل القدم اليسرى إثر اختلال توازنه عام 2002 عند استعداده لأداء فريضة الصلاة، كما كان يعانى مما يسمى بالأطراف العصبية فى قدمه اليمنى، ولذلك كان يقضى أيامه الأخيرة مع زوجته وابنتيه ، وفى التقرب إلى الله والتفرغ للعبادة، وقد توفى فى شهر رمضان وهو على مائدة الإفطار.