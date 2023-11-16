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المركز القومى للسينما فى مرحلة إنتاج 8 أفلام روائية ووثائقية وتسجيلية

11/16/2023 4:34:17 AM
(MENAFN- Youm7) يستعد المركز القومى للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر لإنتاج 8 أفلام ما بين الروائية القصيرة والوثائقية والتسجيلية وأفلام التحريك، ومن تلك الأفلام فيلم "بليغ .. عاشق النغم" إخراج الدكتور حسين بكر، وهو فى مرحلة الجرافيك والميكساج، وفيلم "المعهد العالى للسينما" إخراج محمود سالم، وهو في مرحلة استكمال التصوير والمونتاج، ومن الأفلام أيضا التي يتم الإعداد لها فيلم "4 ستات – سوق الخميس" إخراج طارق الزرقاني، وهو في مرحلة الموسيقي والميكساج.

أما الأفلام الوثائقية فمنها: فيلم "أبطال من ذهب 73" في مرحلة التصوير، ومن الأفلام الروائية القصيرة فيلم "العيال كترت" إخراج حنان الشيمي، وهو في مرحلة إعداد الميزانية، وفيلم "كف مريم" إخراج روجينا بسالي وهو في مرحلة إعداد الميزانية أيضا، أما أفلام التحريك فمنها فيلم "بعد نظر" إخراج رانية محمود، وهو في مرحلة استكمال مونتاج وتيترات، ومن الأفلام أيضا فيلم " أحلام أميرة " إخراج سامح الشرقاوي وهو في مرحلة اعداد الميزانية.

جدير بالذكر أن وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني كانت قد أصدرت قرارًا وزاريًا بتعيين الدكتور حسين بكر رئيساً للمركز القومي للسينما، خلفا للمونتيرة منار حسني التي أعلنت اعتذارها عن منصب رئيس المركز القومى للسينما، نظرًا لمرورها بظروف صحية عصيبة تحيل استكمال عملها وتواجدها الدائم.







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