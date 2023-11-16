بعد الطلاق.. هل يجمع فهمى وهنا الزاهد عمل فنى مرة أخرى؟

MENAFN - Youm7) بعد العديد من الشائعات حول انفصالهما وامتناعهما عن الإفصاح بأمورهما الشخصية، أعلنت النجمة هنا الزاهد انفصالها عن زوجها النجم أحمد فهمى فى هدوء تام وبعيدا عن القيل والقال أو كشف تفاصيل تخص حياتهما الخاصة، واكتفت بإعلان الخبر الذى يخص جمهورهما دون الكشف عن السبب.













لكن هناك سؤال يطرح نفسه هل سيجتمع الثنائى مرة أخرى أمام الكاميرا؟ حيث إنهما قدما عددا من الأعمال الناجحة سواء فى التليفزيون أو السينما أو المسرح ما بين "مسلسل الواد سيد الشحات وفيلم مستر إكس، ومسرحية جوازة معفرتة" وهى الأعمال التى نالت إعجاب جمهورهما، فظهور الثنائى معا لم يكن مصطنعا لأنهما زوجان بل كل منهما كان يؤدى بالفعل دورا خلال الأحداث يناسبه تمام، وهو ما سيجعل الجمهور متشوقا لرؤيتهما معا مرة أخرى أمام الكاميرا رغم الطلاق.

هنا الزاهد واحمد فهمي











وأعلنت النجمة هنا الزاهد انفصالها عن زوجها النجم أحمد فهمى رسمياً بعد زواج 4 سنوات، "هنا" كتبت على استورى حسابها بموقع إنستجرام: "الحمد لله تم الانفصال بينى وبين أحمد بعد 4 سنوات زواج وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".







مصادر كشفت أن انفصال الثنائى تم منذ 3 أشهر تقريباً دون حدوث طلاق رسمى، حيث انتظر الثنائى إنهاء إجراءات الطلاق، والتى تأخرت بسبب انشغال الثنائى بتصوير أعمالهما الفنية.

حيث كانت "هنا" تصور فيلم "فاصل من

اللحظات اللذيذة" ومسلسل "إقامة جبرية"، بينما أحمد فهمى كان خارج القاهرة من أجل العمل على أكثر من مشروع سينمائى جديد.

وبحسب المصادر فإن الأشهر الماضية شهدت توتر العلاقة بين هنا وأحمد ووصلت الخلافات بينهما إلى طريق مسدود وهو ما جعل "هنا" تترك منزل الزوجية خلال الثلاثة أشهر الماضية.

واستقرت فى منزل والدتها وذلك بعدما تم الاتفاق بين الثنائى على الانفصال بشكل رسمي في هدوء وتزوج أحمد فهمى وهنا الزاهد عام 2019

بعد قصة حب قصيرة.

وتعاونا فنياً فى أعمال "الواد سيد الشحات"

الذى عرض في شهر رمضان 2019 ، ومسرحية "جوازة معفرتة" التي تم عرضها بالسعودية وفيلم "مستر إكس" الذى عرض مؤخراً فى السينمات وكذلك مسلسل إذاعى.