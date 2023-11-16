ليزا كودرو تنعى ماثيو بيرى بأسعد لحظاتهما.. بعد جينيفر أنيستون

MENAFN - Youm7) نعت الممثلة العالمية ليزا كودرو زميلها وصديقها الممثل الراحل ماثيو بيرى ، الذى توفى نهاية الشهر الماضى، بعد زملائها جينيفر أنيستون وديفيد شويمر، ومات ليبلانك، من خلال حسابها على موقع الصور إنستجرام، حيث نشرت صورة تجمعهما وعلقت عليها قائلة: "قمنا بتصوير حلقة Pilot، التى طرحت تحت اسم Friends Like Us، ومن بعدها ظهرنا على شبكة NBC".

وتابعت كودرو قائلة: "لقد اقترحت أن نلعب البوكر وجعلت الأمر ممتعًا للغاية بينما كنا مرتبطين فى البداية، شكرا لك على ذلك، شكرًا لك لأنك جعلتنى أضحك بشدة على شىء قلته، لدرجة أن عضلاتى كانت تؤلمنى، وكانت الدموع تنهمر على وجهى كل يوم، شكرًا لك على قلبك المفتوح فى العلاقة السداسية التى تتطلب التسوية، والكثير من "الحديث"، شكرًا لك على حضورك فى العمل عندما لم تكن على ما يرام وبعد ذلك، أصبحت متألقًا تمامًا".

ليزا كودرو وماثيو بيرى

وأنهت كودرو منشورها قائلة: "شكرًا لك على أفضل 10 سنوات يمر بها الإنسان، شكرا لك على ثقتك بى، شكرًا لك على كل ما تعلمته عن النعمة والحب من خلال معرفتك، شكرًا لك على الوقت الذي أمضيته معك، ماثيو".

وكانت قد نعت الممثة العالمية جينيفر أنيستون زميلها وصديقها الممثل الراحل ماثيو بيرى، بعد وفاته نهاية الشهر الماضى، من خلال حسابها على موقع الصور إنستجرام، حيث كتبت أنيستون: "يا فتى، لقد قطعت هذه اللحظة عميقًا، لقد كان الاضطرار إلى توديع ماثيو بمثابة موجة جنونية من المشاعر التى لم أختبرها من قبل، جميعنا نواجه الخسارة فى مرحلة ما من حياتنا، فقدان الحياة أو فقدان الحب، إن القدرة على الجلوس حقًا في هذا الحزن تسمح لك بالشعور بلحظات الفرح والامتنان لأنك أحببت شخصًا بهذا العمق".

كما نعى الممثل العالمى ديفيد شويمر صديقه وزميله فى مسلسل Friends، الممثل الراحل ماثيو بيري، الذي توفى نهاية الشهر الماضي، من خلال حسابه علي موقع الصور إنستجرام، حيث كتب: "شكرًا لك على عشر سنوات رائعة من الضحك والإبداع، لن أنسى أبدًا توقيتك الكوميدى الذى لا تشوبه شائبة وإلقائه، يمكنك أن تأخذ خطًا مستقيمًا من الحوار وتطويه وفقًا لإرادتك، ما يؤدى إلى شىء أصلى تمامًا ومضحك بشكل غير متوقع ولا يزال يثير الدهشة".