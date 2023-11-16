بعد انفصالهما.. 4 أعمال جمعت أحمد فهمى وهنا الزاهد آخرها مستر إكس

MENAFN - Youm7) أعلنت الفنانة هنا الزاهد ، أمس، انفصالها عن زوجها الفنان أحمد فهمى، بعد زواج دام 4 سنوات، ولم يجمع الحب فقط بين هنا وأحمد، وإنما كانا ثنائيا فنيا ناجحا، فمنذ خطبتها فى 2018، شارك الثنائى فى 4 أعمال فنية سواء دراما أو سينما أو مسرح.





الواد سيد الشحات

سجل مسلسل "الواد سيد الشحات" أول الأعمال الدرامية التى جمعت بين هنا الزاهد وأحمد فهمى، والذى عرض فى رمضان 2019، وشارك فى بطولته أيضا محمد عبد الرحمن (توتا)، محمد محمود، ياسر الطوبجي، وعدد كبير من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف مصطفى صقر، بالتعاون مع محمد عز الدين، كريم يوسف، إبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندى.

أحمد فهمي وهنا الزاهد المسلسل الإذاعى "عربى إنجليزى"

واجتمع أحمد فهمى وهنا الزاهد مجددا من خلال مسلسل إذاعى بعنوان "عربى إنجليزى"، والذى عرض فى شهر رمضان، وشارك فى بطولة المسلسل كل من عمر عبد العزيز ودعاء رجب، والعمل من تأليف محمد عبد الحميد وإخراج حسين إبراهيم.





مسرحية "جوازة معفرتة"

وتعاون أحمد فهمى وهنا الزاهد فى المسرح، حيث قدم الثنائى مسرحية بعنوان "جوازة معفرتة"، وشاركهما فى بطولة المسرحية كل من، بيومى فؤاد، محمد أنور، إيمان السيد، أوتاكا، والمسرحية من تأليف وأشعار أمير طعيمة وإخراج أوتاكا.





مستر إكس

وسجل فيلم "مستر إكس" الذى عرض فى موسم عيد الأضحى الماضى، محققا نجاحا كبيرا، آخر الأعمال التى جمعتهما قبل خبر انفصالهما، وشارك فى الفيلم أيضا مجموعة من الفنانين، أبرزهم: أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقون زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.

كما يظهر خلال الأحداث عدد كبير من ضيوف الشرف هم أكرم حسنى، عمرو يوسف، ريم مصطفى، مى عمر، مصطفى خاطر، رانيا منصور، صبرى فواز، فرح الزاهد، محمود الليثى، بيج رامى، علاء مرسى، طاهر أبو ليلة، حجاج عبد العظيم، أحمد فهيم.

أحمد فهمي وهنا الزاهدوكانت هنا الزاهدأعلنت انفصالها عن زوجها أحمد فهمىرسمياً من خلال منشور لها على استورى حسابها بموقع إنستجرام، حيث كتبت: "الحمد لله تم الانفصال بينى وبين أحمد بعد 4 سنوات زواج وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".أحمد فهمي وهنا الزاهد