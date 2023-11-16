طريقة عمل بطاطس تورنادو في البيت.. طعمها لذيذ وتنفع سناك كمان

وجبة البطاطس من الأطعمة المفضلة عند عدد كبير من الأشخاص سواء الكبار والصغار، وتعتبر من الأكلات سهل التحضير حيث يمكن تحضريها بأكثر من طريقة، لذا نستعرض فى هذا التقرير

طريقة عمل بطاطس تورنادو في البيت من خلال اتباع خطوات بسيطة على طريقة الشيف مي صيام.

طريقة عمل البطاطس تورنادوطريقة عمل بطاطس تورنادو: المكونات:

نصف أو كيلو من البطاطس.

ملح.

فلفل أسود.

توابل بطاطس "إختياري".

زيت غزير للتحمير.

3 أعواد خشبية.

طريقة تحضير بطاطس التورنادو:

في البداية يجب غسل البطاطس جيداً ثم تقشيرها.

ثم توضع كل حبة بطاطس في عود خشبي.

ثم تقطع حلقات رقيقة وهي ثابتة على أعواد الخشب

مع التباعد بين الحلقات عن بعضها.

ثم قومي بوضعها في زيت غزير.



ثم ترش بالملح والفلفل الأسود وتقدم لأفراد الأسرة

بجانب الأكلات المختلفة أو يمكن تناولها بمفردها، أيضًا يمكن تناولها بين الوجبات ويتم تناولها بشكل شبه أسبوعي أو شبه يومي على حسب الرغبة، ويمكن تحضيرها بالجبن حيث يفضل بعد الانتهاء من تحضيرها تسخين الفرن على درجة حرارة 180 ويتم وضع الجبن بداخلها ووضعها على البطاطس قبل الانتهاء وهي خطوة يمكن الاستغناء عنها.

طريقة عمل تورنادو في البيت



