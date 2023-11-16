طريقة عمل بطاطس تورنادو في البيت.. طعمها لذيذ وتنفع سناك كمان

(MENAFN
- Youm7)
وجبة البطاطس من الأطعمة المفضلة عند عدد كبير من الأشخاص سواء الكبار والصغار، وتعتبر من الأكلات سهل التحضير حيث يمكن تحضريها بأكثر من طريقة، لذا نستعرض فى هذا التقرير
طريقة عمل بطاطس تورنادو في البيت من خلال اتباع خطوات بسيطة على طريقة الشيف مي صيام.
طريقة عمل البطاطس تورنادو
طريقة عمل بطاطس تورنادو: المكونات:
نصف أو كيلو من البطاطس.
ملح.
فلفل أسود.
توابل بطاطس "إختياري".
زيت غزير للتحمير.
3 أعواد خشبية.
طريقة تحضير بطاطس التورنادو:
في البداية يجب غسل البطاطس جيداً ثم تقشيرها.
ثم توضع كل حبة بطاطس في عود خشبي.
ثم تقطع حلقات رقيقة وهي ثابتة على أعواد الخشب
مع التباعد بين الحلقات عن بعضها.
ثم قومي بوضعها في زيت غزير.
ثم ترش بالملح والفلفل الأسود وتقدم لأفراد الأسرة
بجانب الأكلات المختلفة أو يمكن تناولها بمفردها، أيضًا يمكن تناولها بين الوجبات ويتم تناولها بشكل شبه أسبوعي أو شبه يومي على حسب الرغبة، ويمكن تحضيرها بالجبن حيث يفضل بعد الانتهاء من تحضيرها تسخين الفرن على درجة حرارة 180 ويتم وضع الجبن بداخلها ووضعها على البطاطس قبل الانتهاء وهي خطوة يمكن الاستغناء عنها.
طريقة عمل تورنادو في البيت
MENAFN16112023000132011024ID1107437080
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.